Cambio dell'ora 2026, quando spostare le lancette: quest'anno c'è una novità

Quando cambia l'ora a ottobre 2026: lancette avanti o indietro?

Il passaggio dall'ora legale all'ora solare avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026. Alle 3 del mattino, gli orologi dovranno essere spostati indietro di sessanta minuti, tornando a segnare le 2. Questo significa che la notte durerà eccezionalmente 25 ore e che, almeno teoricamente, sarà possibile dormire un'ora in più. La regola da ricordare è semplice: in autunno le lancette si spostano indietro, mentre in primavera si portano avanti. Si conclude così il periodo dell'ora legale, iniziato lo scorso 29 marzo, che tornerà domenica 28 marzo 2027. Per la maggior parte degli italiani il cambiamento sarà automatico. Smartphone, computer, tablet e dispositivi connessi alla rete aggiorneranno l'orario senza bisogno di alcun intervento, purché sia attiva la funzione di regolazione automatica. Sarà invece necessario modificare manualmente l'ora su sveglie tradizionali, orologi analogici e alcuni elettrodomestici. Ma quali saranno le conseguenze sulle giornate? Con il ritorno dell'ora solare, il sole sorgerà circa un'ora prima secondo l'orologio, regalando più luce nelle prime ore del mattino. Di contro, il tramonto arriverà prima, rendendo più buie le ore del tardo pomeriggio. Il cambiamento potrebbe avere ripercussioni anche sul sonno. Sebbene il passaggio autunnale venga generalmente considerato meno impegnativo rispetto a quello primaverile, l'organismo potrebbe impiegare alcuni giorni per adattarsi ai nuovi ritmi. L'orologio biologico, infatti, è regolato soprattutto dall'alternanza tra luce e buio. Uno spostamento di appena sessanta minuti può influenzare temporaneamente il riposo, l'appetito e la sensazione di stanchezza. Per limitare i disagi, gli esperti consigliano di mantenere orari regolari e di evitare cambiamenti bruschi nelle abitudini quotidiane.

Ora legale 2026, quanto ha fatto risparmiare agli italiani

Il ritorno all'ora solare segna anche la conclusione di sette mesi durante i quali l'Italia ha potuto sfruttare più a lungo la luce naturale nelle ore serali, riducendo il consumo di energia elettrica. Secondo le stime diffuse da Terna, la società che gestisce la rete nazionale di trasmissione, l'ora legale nel 2026 dovrebbe consentire un risparmio di circa 302 milioni di kilowattora, corrispondenti a un beneficio economico stimato in 80 milioni di euro. Una quantità di energia equivalente al fabbisogno medio annuo di circa 115 mila famiglie, con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica stimata in 142 mila tonnellate. Ancora più significativo il bilancio degli ultimi vent'anni. Tra il 2004 e il 2025, secondo i dati di Terna, il minor consumo di energia elettrica legato all'ora legale ha superato i 12 miliardi di kilowattora, generando un risparmio economico complessivo di circa 2,3 miliardi di euro. Il vantaggio deriva soprattutto dalla possibilità di posticipare l'accensione delle luci artificiali durante la primavera e l'estate. Proprio questi risultati hanno contribuito a riaccendere il dibattito sull'opportunità di mantenere l'ora legale per tutti i dodici mesi dell'anno. Una proposta che, secondo i suoi sostenitori, potrebbe tradursi in ulteriori benefici economici e ambientali.