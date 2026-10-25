Matteo Materazzi: "La Sla mi toglie qualcosa ogni giorno". La rivelazione sulla cura

Matteo Materazzi, la cura sperimentale negli Stati Uniti contro la Sla

"Ho una malattia infame, sono stato un mese e mezzo negli Stati Uniti per una cura sperimentale contro la Sla". Con queste parole Matteo Materazzi ha raccontato a Verissimo il nuovo percorso terapeutico intrapreso nella speranza di contrastare la progressione della sclerosi laterale amiotrofica. Un viaggio reso possibile anche grazie alla solidarietà di tante persone. "Sono andato grazie all'aiuto di amici che non sapevo nemmeno di avere", ha spiegato, sottolineando come la sua battaglia non riguardi soltanto il presente, ma soprattutto il futuro dei suoi figli. "La cura non serve a me, serve ai nostri figli. È una malattia genetica, oggi è mia ma domani potrebbe essere dei miei figli. Vorrei che ci fosse un'arma per combattere questa malattia". Parole che raccontano la preoccupazione di un padre, ma anche il desiderio di contribuire alla ricerca scientifica. Non tutte le forme di Sla sono ereditarie e il rischio per i familiari dipende dalla specifica variante genetica eventualmente coinvolta. A spiegare i primi risultati del trattamento è stata la moglie Maura: "Abbiamo visto un rallentamento della malattia, ma non vogliamo dare false speranze a nessuno". La donna ha precisato che si tratta di una terapia sperimentale personalizzata, alla quale Matteo è riuscito ad accedere dopo un anno di attesa. "Matteo è stato il primo a sottoporsi a questo protocollo, stiamo cercando di aprire una strada per rendere questa cura disponibile senza dover andare negli Stati Uniti". Un percorso ancora sperimentale, dunque, i cui benefici dovranno essere verificati scientificamente.

La malattia e la voglia di vivere: "Ogni giorno ti toglie qualcosa"

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Matteo Materazzi non ha nascosto la durezza della sua quotidianità. La Sla è una malattia neurodegenerativa progressiva che compromette le capacità motorie e può arrivare a interessare anche la parola, la deglutizione e la respirazione. "Ho una malattia infame, ogni giorno ti toglie qualcosa. Oggi ho la voce, tra un mese magari non l'avrò più", ha confessato. Nonostante le difficoltà, Materazzi continua ad affrontare la vita con determinazione. "Sono arrivato all'età di 50 anni stando bene, mi reputo fortunato, tra virgolette. Ho costruito una famiglia, ho avuto dei figli". A colpirlo maggiormente è soprattutto la sofferenza dei più piccoli. "Sto male quando vado negli ospedali e vedo bambini che hanno una malattia come la mia, quello è un problema". La diagnosi ha inevitabilmente cambiato le sue priorità e il modo di guardare al futuro. Ma non ha cancellato la voglia di continuare a vivere pienamente ogni giornata. "Questa malattia mi ha insegnato molto, la malattia ti cambia. Si può soffrire ma bisogna andare avanti con il sorriso", ha detto. E ancora: "Il destino ha scelto di farmi vivere così, ho una testa lucidissima. Nei limiti del possibile cerco di lavorare, mi do da fare: mi piace vivere".

La moglie Maura, la separazione e il ritorno insieme dopo la diagnosi

Uno dei momenti più emozionanti dell'intervista a Verissimo è stato dedicato al rapporto tra Matteo Materazzi e la moglie Maura, insieme da trent'anni. Una storia d'amore che ha attraversato anche una profonda crisi, proprio nel periodo in cui sono comparsi i primi segnali della malattia. "Ci eravamo separati quando mi sono ammalato. Io ero anche in un periodo di depressione, lei ha avuto la forza di farmi tornare", ha dichiarato Matteo, riconoscendo il ruolo fondamentale della donna nella sua vita. Maura ha quindi ripercorso il difficile cammino che ha portato alla diagnosi. "La diagnosi è arrivata due anni fa, a settembre. Ma già da marzo zoppicava e non si capiva da cosa dipendesse. Poi è arrivata la mazzata". La Sla viene infatti diagnosticata attraverso una valutazione neurologica e una serie di accertamenti, necessari anche per escludere altre patologie con sintomi simili. "Ci abbiamo messo un po', alla fine abbiamo saputo che si trattava di Sla", ha ricordato Maura. La malattia ha rappresentato uno spartiacque per tutta la famiglia, ma ha anche permesso alla coppia di ritrovare un legame che sembrava essersi spezzato. "Con Matteo siamo insieme da 30 anni, è la mia famiglia. Abbiamo riscoperto di amarci molto, nel male ci sono anche situazioni positive".