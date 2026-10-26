Biglietti Inter-Como: dove acquistarli per la partita di Serie A a San Siro

Cresce l'attesa per Inter-Como , una delle sfide dell'undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. I nerazzurri ospitano la formazione lariana a San Siro in un appuntamento che promette spettacolo e intensità. Per i tifosi che vogliono seguire la partita dagli spalti, è possibile procedere all' acquisto dei biglietti online .

Inter-Como a San Siro: una sfida importante per le ambizioni delle due squadre

L'Inter affronta il Como domenica 8 novembre 2026 alle ore 18:00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nella sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A Enilive. Un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti, ma entrambe intenzionate a trovare continuità in una fase significativa della stagione.

Per l’Inter, la sfida contro il Como rappresenta un’occasione importante per conquistare punti preziosi nella corsa ai vertici della classifica. Il Como invece, punta a dare continuità al proprio percorso in Serie A, cercando un risultato di prestigio contro i nerazzurri.

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Come acquistare i biglietti

I biglietti per Inter-Como dell'8 novembre 2026 sono acquistabili online attraverso il circuito Corriere dello Sport-Ticket, tramite la pagina dedicata all'evento.

Per consultare le soluzioni di ingresso e procedere con l'acquisto è possibile utilizzare il seguente collegamento:

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