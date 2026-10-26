BMW Italia e Favino lanciano “Cambiamo Prospettiva”, la nuova serie di storytelling sociale di SpecialMente

"Cambiamo prospettiva" e l'obiettivo di SpecialMente

Il progetto nasce infatti con l'obiettivo di rendere SpecialMente sempre più riconoscibile e rilevante, valorizzando attraverso un linguaggio contemporaneo l'impegno sociale sviluppato dall'azienda insieme ai propri partner. In questo senso, la narrazione parte sempre da gesti comuni: mangiare i tortellini, giocare a pallone, sciare, andare in motocicletta, giocare a bocce. Gesti che facciamo tutti e che ci mettono immediatamente sullo stesso piano. Gesti che naturalmente includono e non creano barriere. L’inclusione, infatti, non è far entrare le persone nel sistema. È cambiare il sistema perché funzioni per tutti. In questo senso, SpecialMente propone un cambio di prospettiva. Perché non è solo un progetto, ma una visione del futuro. Perché chi ha dovuto reinventare ogni giorno la propria vita è più allenato al cambiamento. Più capace di adattarsi. Più pronto a costruire il futuro.

“Sin dall’inizio - ha dichiarato Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di BMW Italia - SpecialMente è nato per spostare lo sguardo, per cambiare prospettiva. Non per dare lezioni, ma per costruire insieme una società diversa, fondata sui bisogni di tutti, non adattata. Perché davanti a ogni ostacolo abbiamo due scelte: fermarci oppure osare. E noi - ha proseguito - guidati da Alex Zanardi, che è sempre stato l’ispiratore del nostro approccio, scegliamo di osare, trasformando le barriere in nuovi orizzonti. La lezione del talento residuo di Alex, in fondo, è tutta qui: non rimpiangere ciò che si è perso o che manca, ma pensare a cosa si può fare con quello che abbiamo. E guardare ad ogni essere umano in quanto tale”.

Protagonista del primo episodio è 'Il Tortellante'

Protagonista del primo episodio di questo nuovo percorso è Il Tortellante, il laboratorio terapeutico e formativo di Modena che offre a ragazzi e ragazze opportunità di crescita, autonomia e inserimento sociale attraverso l'antica arte della pasta fatta a mano. Una realtà che rappresenta in modo esemplare il concetto di inclusione promosso da SpecialMente: mettere al centro talenti, competenze e possibilità, superando stereotipi e barriere culturali.

La partecipazione di Favino e il cameo dello chef Bottura

A guidare il racconto è Pierfrancesco Favino, Brand Voice di BMW Italia e da tempo vicino alle iniziative di SpecialMente. Nel film, Favino entra nel laboratorio del Tortellante con l'atteggiamento di chi desidera imparare e lasciarsi sorprendere. Attraverso la metafora della preparazione del tortellino, accompagna il pubblico in una riflessione sul significato più autentico dell'inclusione: non adattare le persone a un sistema esistente, ma contribuire a costruire un sistema capace di funzionare per tutti. La narrazione si sviluppa attraverso gesti semplici, competenze quotidiane e relazioni autentiche, fino al ribaltamento finale che dà forma al concept creativo “Cambiamo Prospettiva”, destinato a diventare il filo conduttore della futura comunicazione di SpecialMente. Il messaggio è chiaro: l'inclusione non è assistenza, ma capacità di generare valore, autonomia e nuove opportunità per l'intera comunità.

A chiudere il racconto, con un breve cameo, è Massimo Bottura, sostenitore storico del Tortellante e punto di riferimento internazionale per una cucina capace di generare valore: il cibo è un gesto d’amore per Bottura. La sua presenza rafforza il legame tra il progetto e il territorio modenese, contribuendo ad amplificarne la visibilità e il messaggio culturale.

“Con questo film inauguriamo una nuova fase di SpecialMente ha dichiarato Roberto Olivi, direttore comunicazione e relazioni Istituzionali di BMW Italia -. Vogliamo raccontare storie capaci di cambiare il punto di vista delle persone e mostrare come l'inclusione possa diventare una forza concreta di trasformazione sociale. Il Tortellante rappresenta perfettamente questa visione: un progetto che mette al centro competenze, autonomia e partecipazione, contribuendo ogni giorno a costruire una società più aperta e accessibile. Il film dedicato al Tortellante - ha proseguito - è il primo capitolo di una più ampia serie editoriale che vedrà SpecialMente raccontare altre iniziative sostenute dal programma, con l'obiettivo di rendere sempre più visibile il contributo che imprese, associazioni e comunità possono offrire nella costruzione di una società inclusiva”.

Il backstage e i contenuti social

Ad accompagnare il film sarà inoltre un contenuto di approfondimento realizzato in formato backstage, concepito per raccontare in modo ancora più diretto la realtà del Tortellante e il significato del sostegno offerto da SpecialMente. Attraverso interviste e testimonianze, il pubblico potrà conoscere più da vicino le storie, le persone e le competenze che ogni giorno contribuiscono a trasformare un progetto di inclusione in una concreta opportunità di crescita personale e professionale.

Tra le voci protagoniste del backstage figurano Pierfrancesco Favino, Brand Voice di BMW Italia, Massimo Bottura, sostenitore storico dell'iniziativa, Erika Coppelli,presidente e fondatrice del Tortellante, e Roberto Olivi, direttore relazioni istituzionali e comunicazione di BMW Group Italia, insieme ai tutor, ai volontari e ai ragazzi che animano quotidianamente il laboratorio. Le interviste offriranno uno sguardo autentico sul percorso di crescita e autonomia promosso dal progetto, evidenziando il valore delle relazioni, della formazione e del lavoro come strumenti concreti di inclusione.

A raccontare la genesi e la missione del Tortellante sarà in particolare Erika Coppelli, che nel backstage ripercorre la nascita dell'associazione e il percorso che ha portato il progetto a diventare una delle più significative esperienze italiane di inclusione sociale attraverso il lavoro e la valorizzazione delle competenze.

Dove vedere il film

Il film e il relativo backstage sono disponibili sui canali YouTube e LinkedIn di BMW Group Italia e attraverso l'ecosistema social del Gruppo, e questo sarà il punto di avvio di una serie editoriale destinata a raccontare nel tempo i progetti e le persone che contribuiscono a costruire l'impegno sociale di SpecialMente.

La realizzazione di "Cambiamo Prospettiva" è frutto di un percorso di co-creazione tra BMW Group Italia e M+C Saatchi Group Europe, che ne ha curato la visione strategica e il concept creativo fin dalle prime fasi, e ha preso forma grazie a Utopia, che ha seguito e realizzato l’intera execution del film. La collaborazione con M+C Saatchi e Utopia rappresenta un esempio concreto di come la condivisione di valori possa tradursi in progettualità comuni. Attraverso un percorso di co-creazione che ha coinvolto strategia, creatività ed execution, i partner hanno scelto di contribuire direttamente alla realizzazione dell'iniziativa, affiancando BMW Group Italia nella volontà di rendere sempre più visibili le storie e le persone che animano il programma SpecialMente.

"La collaborazione con BMW Group Italia e SpecialMente nasce da una visione condivisa del ruolo che i brand possono avere nella società e da un impegno sociale che sentiamo anche nostro. Scegliere il World Pasta Day per raccontare Il Tortellante significa dare un significato nuovo a uno dei simboli più autentici della nostra tradizione: il tortellino diventa molto più di un simbolo della cultura italiana, uno strumento capace di unire le persone e creare comunità. È un progetto costruito insieme, grazie al contributo e alla passione di tante persone. Con questo stesso spirito abbiamo messo la nostra creatività al servizio di questa storia, contribuendo a darle voce e a raccontarne il valore. Siamo davvero orgogliosi di esserne parte”, ha dichiarato Barbara Pusca, Co-CEO Italia e Head of Advertising Europe di M+C Saatchi Group Europe.

“Lavorare con Pierfrancesco Favino, Massimo Bottura e una squadra di questo calibro per raccontare Il Tortellante è stato emozionante. Sul set, l’incontro con i ragazzi, gli educatori e i volontari dell’associazione è stato un privilegio che ha dato un significato ancora più profondo alla realizzazione del progetto: abbiamo potuto conoscere da vicino le persone che ogni giorno rendono possibile questa realtà e portare nel film la loro energia”, ha commentato Vincenzo Gasbarro, Director del film e Founder di Utopia.

SpecialMente - inspired by Alex Zanardi

SpecialMente è il programma di Corporate Citizenship di BMW Group Italia. Attraverso un ecosistema di iniziative dedicate a inclusione, educazione, cultura, sport e leadership responsabile, promuove progetti capaci di valorizzare il talento delle persone e generare un impatto positivo e duraturo nelle comunità.

Il Tortellante, laboratorio terapeutico-abilitativo dal 2016 a Modena

Nato a Modena nel 2016, Il Tortellante è un laboratorio terapeutico-abilitativo che coinvolge giovani e adulti nello sviluppo di competenze professionali e relazionali attraverso la produzione artigianale del tortellino modenese. Grazie al contributo di educatori, volontari e delle tradizionali "rezdore" modenesi, il progetto promuove percorsi di autonomia, inclusione sociale e inserimento lavorativo, valorizzando talenti e capacità individuali attraverso il lavoro e la condivisione. Il Tortellante è oggi riconosciuto come una delle più significative esperienze italiane di inclusione attraverso la formazione e la cultura del fare.