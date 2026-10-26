Il bosco stregato delle zucche: da HUMO a Marino, sei giornate tra scenografie di Halloween, spettacoli e divertimento per tutta la famigliaFwd: HALLOWEEN ai Castelli Romani apre un villaggio incantato tra centinaia di zucche e creature misteriose
Un luogo incantato, centinaia di zucche, scenografie spettacolari e atmosfere da fiaba: ai Castelli Romani Halloween si prepara a diventare un’esperienza tutta da vivere. In occasione della festa più misteriosa dell’anno - il 30 e 31 ottobre, il 1° novembre e il 6, 7 e 8 novembre - HUMO, a Marino, in Via dei Laghi km 4, si trasforma ne “Il Bosco Stregato delle Zucche”, uno straordinario villaggio immersivo dove la magia dell’autunno prende forma tra archi scenografici, installazioni suggestive, sentieri decorati e ambientazioni fiabesche. Un mondo sorprendente, pensato per incantare grandi e piccoli e regalare alle famiglie un’esperienza indimenticabile nel cuore dei Castelli Romani.
A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno gli artisti di strada, che animeranno il villaggio nei panni di zucche viventi e personaggi misteriosi, pronti a sorprendere grandi e piccoli. E tra le tante meraviglie ci sarà anche Cyco, il dolcissimo pony che promette di conquistare il cuore dei bambini. Un mondo sospeso tra fantasia, divertimento e un pizzico di mistero, dove ogni angolo diventa una scoperta e Halloween si trasforma in un'avventura da vivere insieme a tutta la famiglia. Completano l’esperienza la musica live e street band, i giochi contadini e laboratori creativi, un mercatino handmade e vintage, Street Food, Beer Park e drink.
GIOCHI CONTADINI
Tra zucche, balle di fieno e sfide divertenti per grandi e piccoli!
• Corsa con le balle di fieno
• Bowling con le zucche
• Ring con anelli sulle zucche
• Tris e dama con le zucche
INCONTRA IL PONY!
Tutti i giorni, dalle 11:00 alle 19:00, i bambini potranno vivere un’esperienza speciale a contatto con il pony Cyco!
Un’attività educativa e divertente per conoscere da vicino il mondo dei pony attraverso momenti di avvicinamento, spazzolatura e grooming, curiosità, anatomia e comportamento, conduzione assistita e in libertà.
Per i più piccoli, possibilità di messa in sella da fermo, su valutazione dell’operatore e nel rispetto dei limiti previsti.
Giochi popolari del Buttero Contemporaneo accompagnano i bambini alla riscoperta delle tradizioni di una volta, tra divertimento, abilità e spirito di squadra. Dal Gioco della Rosa, antico gioco buttero, al tiro alla fune, dalla corsa con i sacchi a ruba bandiera, fino ai percorsi di abilità e ai giochi di precisione, ogni attività sarà un’occasione per mettersi alla prova, stare insieme e vivere all’aria aperta. Un’esperienza per riscoprire il valore dei giochi tradizionali e della cultura buttera, tra allegria, collaborazione e sana competizione
LABORATORI CREATIVI (a pagamento)
Nel Bosco stregato delle Zucche, la fantasia prende vita con i laboratori in uno spazio dedicato ai bambini, dove sperimentare, creare e divertirsi.
Decorazione delle zucche: colori, dettagli e fantasia per realizzare zucche uniche e originali.
Corone di Catrina: creazioni floreali ispirate ai colori e alle tradizioni messicane del Día de Muertos.
Mosaico creativo: tessere, forme e colori per comporre piccole opere d’arte.
Cucito creativo e ricamo: stoffe, fili, fantasia e manualità per dare vita a creazioni originali, sviluppando la creatività attraverso il piacere del fare. Un’esperienza tra arte, immaginazione e divertimento, dove ogni bambino potrà esprimere la propria fantasia e portare a casa il ricordo di una giornata speciale!
ANIMAZIONE E ARTISTI ITINERANTI
IL Bosco STREGATO delle Zucche sarà animato dalla presenza di artisti trampolieri e giocolieri, pronti a sorprendere grandi e piccoli e a rendere l’atmosfera del villaggio ancora più magica e coinvolgente.
FOOD, STREET FOOD & DOLCI
Un viaggio tra sapori e specialità artigianali, dal ristorante di HUMO Brasa y Música allo street food, con tante proposte dolci e salate.
• Neppo: irresistibile pizza fritta.
• Sande: pasta fresca fatta a mano e ricette della tradizione romana.
• Olive ascolane artigianali: sfiziose e preparate con cura.
• Parmigiana di melanzane: un grande classico della cucina italiana.
• Dolci: tante golosità per concludere in dolcezza la visita al villaggio.
PROGRAMMA MUSICALE
30 OTTOBRE
Ore 18:00 – Magicamente Clown Monello
Uno spettacolo divertente tra magia, comicità e imprevisti! Il pasticcione mago Monello coinvolgerà grandi e piccoli in un’avventura piena di stupore, scoprendo che la vera magia è essere se stessi e divertirsi lungo il cammino.
A seguire – DJ Set
31 OTTOBRE
Ore 12:00–15:30 – Clandestinos
Musica latin-folk, ritmi travolgenti e sonorità ispirate ai Gipsy Kings e Manu Chao, per una festa tutta da ballare!
Ore 16:00–19:00 – Team Rock’et
Una travolgente rock band che reinterpreta le sigle dei cartoni animati in chiave rock, tra energia, nostalgia e divertimento, per far cantare e ballare grandi e piccoli!
1° NOVEMBRE
Ore 12:00–16:00 – Caracca, tamburi itineranti.
Un travolgente gruppo di percussionisti itineranti che porta in strada i ritmi del Brasile, tra energia carnevalesca, tamburi e sonorità ispirate a Salvador, Recife e Rio de Janeiro.
Ore 16:00–19:00 – Mariachi Roma.
Un viaggio nella tradizione musicale messicana con musicisti professionisti e pluripremiati a livello internazionale, per uno show ricco di ritmo, passione e atmosfera messicana.
PROGRAMMA MUSICALE DEL 6, 7 E 8 NOVEMBRE IN DEFINIZIONE
INFORMAZIONI UTILI
DATE E ORARI
30 ottobre e 6 novembre: dalle 16:30 alle 21:30
31 ottobre, 1 novembre , 7 e 8 novembre: dalle 10:30 alle 21:30
DOVE
HUMO – Via dei Laghi km 4, Marino (Roma)
INGRESSO
5 € a persona
Bambini sotto 1,20 m e disabili : ingresso gratuito
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