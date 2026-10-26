Il bosco stregato delle zucche: da HUMO a Marino, sei giornate tra scenografie di Halloween, spettacoli e divertimento per tutta la famigliaFwd: HALLOWEEN ai Castelli Romani apre un villaggio incantato tra centinaia di zucche e creature misteriose

Un luogo incantato, centinaia di zucche, scenografie spettacolari e atmosfere da fiaba: ai Castelli Romani Halloween si prepara a diventare un’esperienza tutta da vivere. In occasione della festa più misteriosa dell’anno - il 30 e 31 ottobre, il 1° novembre e il 6, 7 e 8 novembre - HUMO, a Marino, in Via dei Laghi km 4, si trasforma ne “Il Bosco Stregato delle Zucche”, uno straordinario villaggio immersivo dove la magia dell’autunno prende forma tra archi scenografici, installazioni suggestive, sentieri decorati e ambientazioni fiabesche. Un mondo sorprendente, pensato per incantare grandi e piccoli e regalare alle famiglie un’esperienza indimenticabile nel cuore dei Castelli Romani.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno gli artisti di strada, che animeranno il villaggio nei panni di zucche viventi e personaggi misteriosi, pronti a sorprendere grandi e piccoli. E tra le tante meraviglie ci sarà anche Cyco, il dolcissimo pony che promette di conquistare il cuore dei bambini. Un mondo sospeso tra fantasia, divertimento e un pizzico di mistero, dove ogni angolo diventa una scoperta e Halloween si trasforma in un'avventura da vivere insieme a tutta la famiglia. Completano l’esperienza la musica live e street band, i giochi contadini e laboratori creativi, un mercatino handmade e vintage, Street Food, Beer Park e drink.

GIOCHI CONTADINI

Tra zucche, balle di fieno e sfide divertenti per grandi e piccoli!

• Corsa con le balle di fieno

• Bowling con le zucche

• Ring con anelli sulle zucche

• Tris e dama con le zucche

INCONTRA IL PONY!

Tutti i giorni, dalle 11:00 alle 19:00, i bambini potranno vivere un’esperienza speciale a contatto con il pony Cyco!

Un’attività educativa e divertente per conoscere da vicino il mondo dei pony attraverso momenti di avvicinamento, spazzolatura e grooming, curiosità, anatomia e comportamento, conduzione assistita e in libertà.

Per i più piccoli, possibilità di messa in sella da fermo, su valutazione dell’operatore e nel rispetto dei limiti previsti.

Giochi popolari del Buttero Contemporaneo accompagnano i bambini alla riscoperta delle tradizioni di una volta, tra divertimento, abilità e spirito di squadra. Dal Gioco della Rosa, antico gioco buttero, al tiro alla fune, dalla corsa con i sacchi a ruba bandiera, fino ai percorsi di abilità e ai giochi di precisione, ogni attività sarà un’occasione per mettersi alla prova, stare insieme e vivere all’aria aperta. Un’esperienza per riscoprire il valore dei giochi tradizionali e della cultura buttera, tra allegria, collaborazione e sana competizione

LABORATORI CREATIVI (a pagamento)

Nel Bosco stregato delle Zucche, la fantasia prende vita con i laboratori in uno spazio dedicato ai bambini, dove sperimentare, creare e divertirsi.

Decorazione delle zucche: colori, dettagli e fantasia per realizzare zucche uniche e originali.

Corone di Catrina: creazioni floreali ispirate ai colori e alle tradizioni messicane del Día de Muertos.

Mosaico creativo: tessere, forme e colori per comporre piccole opere d’arte.

Cucito creativo e ricamo: stoffe, fili, fantasia e manualità per dare vita a creazioni originali, sviluppando la creatività attraverso il piacere del fare. Un’esperienza tra arte, immaginazione e divertimento, dove ogni bambino potrà esprimere la propria fantasia e portare a casa il ricordo di una giornata speciale!

ANIMAZIONE E ARTISTI ITINERANTI

IL Bosco STREGATO delle Zucche sarà animato dalla presenza di artisti trampolieri e giocolieri, pronti a sorprendere grandi e piccoli e a rendere l’atmosfera del villaggio ancora più magica e coinvolgente.

FOOD, STREET FOOD & DOLCI

Un viaggio tra sapori e specialità artigianali, dal ristorante di HUMO Brasa y Música allo street food, con tante proposte dolci e salate.

• Neppo: irresistibile pizza fritta.

• Sande: pasta fresca fatta a mano e ricette della tradizione romana.

• Olive ascolane artigianali: sfiziose e preparate con cura.

• Parmigiana di melanzane: un grande classico della cucina italiana.

• Dolci: tante golosità per concludere in dolcezza la visita al villaggio.

PROGRAMMA MUSICALE

30 OTTOBRE

Ore 18:00 – Magicamente Clown Monello

Uno spettacolo divertente tra magia, comicità e imprevisti! Il pasticcione mago Monello coinvolgerà grandi e piccoli in un’avventura piena di stupore, scoprendo che la vera magia è essere se stessi e divertirsi lungo il cammino.

A seguire – DJ Set

31 OTTOBRE

Ore 12:00–15:30 – Clandestinos

Musica latin-folk, ritmi travolgenti e sonorità ispirate ai Gipsy Kings e Manu Chao, per una festa tutta da ballare!

Ore 16:00–19:00 – Team Rock’et

Una travolgente rock band che reinterpreta le sigle dei cartoni animati in chiave rock, tra energia, nostalgia e divertimento, per far cantare e ballare grandi e piccoli!

1° NOVEMBRE

Ore 12:00–16:00 – Caracca, tamburi itineranti.

Un travolgente gruppo di percussionisti itineranti che porta in strada i ritmi del Brasile, tra energia carnevalesca, tamburi e sonorità ispirate a Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

Ore 16:00–19:00 – Mariachi Roma.

Un viaggio nella tradizione musicale messicana con musicisti professionisti e pluripremiati a livello internazionale, per uno show ricco di ritmo, passione e atmosfera messicana.

PROGRAMMA MUSICALE DEL 6, 7 E 8 NOVEMBRE IN DEFINIZIONE

INFORMAZIONI UTILI

DATE E ORARI

30 ottobre e 6 novembre: dalle 16:30 alle 21:30

31 ottobre, 1 novembre , 7 e 8 novembre: dalle 10:30 alle 21:30

DOVE

HUMO – Via dei Laghi km 4, Marino (Roma)

INGRESSO

5 € a persona

Bambini sotto 1,20 m e disabili : ingresso gratuito