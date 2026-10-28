Biglietti Italia-Slovacchia, a Conversano la sfida di qualificazione a EHF EURO 2028

Italia-Slovacchia, appuntamento il 5 novembre a Conversano

La sfida è in programma giovedì 5 novembre 2026 alle ore 19:30 al Pala San Giacomo di Conversano, in provincia di Bari. Per l'Italia si tratta del primo impegno nel Gruppo 7, che comprende anche Germania e Belgio. Dopo la partecipazione agli Europei 2026, la Nazionale punta a confermarsi sulla scena internazionale, cercando un esordio positivo davanti al pubblico pugliese.

Dove acquistare i biglietti Italia-Slovacchia

I biglietti per Italia-Slovacchia, incontro valido per le qualificazioni a EHF EURO 2028, sono disponibili online sul circuito Corriere dello Sport-Ticket. Per assistere alla partita del 5 novembre è possibile consultare le soluzioni disponibili e completare l'acquisto direttamente qui.