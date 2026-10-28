Biglietti Italia-Slovacchia, a Conversano la sfida di qualificazione a EHF EURO 2028
L'Italia della pallamano affronta la Slovacchia giovedì 5 novembre alle ore 19:30 al Pala San Giacomo di Conversano (Bari). I biglietti per la sfida valida per le qualificazioni a EHF EURO 2028 sono acquistabili sul circuito Corriere dello Sport-Ticket
L’Italia della pallamano apre il proprio cammino verso EHF EURO 2028 con la sfida contro la Slovacchia. Un debutto che mette subito in palio punti pesanti per gli Azzurri, intenzionati ad avere un ruolo da protagonisti nella corsa alla qualificazione continentale.
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Italia-Slovacchia, appuntamento il 5 novembre a Conversano
La sfida è in programma giovedì 5 novembre 2026 alle ore 19:30 al Pala San Giacomo di Conversano, in provincia di Bari. Per l'Italia si tratta del primo impegno nel Gruppo 7, che comprende anche Germania e Belgio. Dopo la partecipazione agli Europei 2026, la Nazionale punta a confermarsi sulla scena internazionale, cercando un esordio positivo davanti al pubblico pugliese.
Dove acquistare i biglietti Italia-Slovacchia
I biglietti per Italia-Slovacchia, incontro valido per le qualificazioni a EHF EURO 2028, sono disponibili online sul circuito Corriere dello Sport-Ticket. Per assistere alla partita del 5 novembre è possibile consultare le soluzioni disponibili e completare l'acquisto direttamente qui.
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