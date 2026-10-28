Unasca, nel 2025 in Italia 33 bambini morti in incidenti stradali: 4 in più del 2024

Nel 2025, in Italia, 33 bambini tra 0 e 14 anni hanno perso la vita in incidenti stradali, quattro in più rispetto al 2024, secondo i dati Aci-Istat, illustrati oggi nel corso della presentazione della terza edizione della Settimana della Sicurezza del Bambino in Auto, promossa da Unasca - Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, insieme al Centro Studi Cesare Ferrari, in programma dal 2 all'8 novembre 2026. L'iniziativa, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da ANCI, punta a coinvolgere genitori, nonni e famiglie in una campagna nazionale di sensibilizzazione sulla sicurezza dei bambini durante gli spostamenti in automobile, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei seggiolini e dei sistemi di ritenuta. "La sicurezza stradale non si costruisce soltanto attraverso le norme e le sanzioni, ma soprattutto attraverso la formazione e la consapevolezza dei rischi. Proteggere i bambini è una responsabilità collettiva che parte dai comportamenti quotidiani degli adulti", ha detto Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole Unasca. Dal 2 all'8 novembre, le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica aderenti saranno protagonisti, su tutto il territorio nazionale, di incontri informativi, dimostrazioni pratiche e attività di sensibilizzazione rivolte alle famiglie, anche attraverso iniziative nelle scuole e il coinvolgimento delle amministrazioni comunali. Particolare attenzione sarà dedicata all'utilizzo corretto dei seggiolini, alla scelta dei dispositivi adeguati all'età e alle caratteristiche dei bambini e ai comportamenti da adottare durante ogni spostamento, anche nei tragitti più brevi. L'obiettivo è valorizzare le autoscuole come punti di riferimento per le famiglie, capaci di offrire informazioni, indicazioni pratiche e strumenti di prevenzione. "Con la terza edizione della Settimana della Sicurezza del Bambino in Auto, Unasca rinnova un impegno che, anche grazie alla collaborazione con Anci, vogliamo portare nelle città, nelle scuole e tra le famiglie», ha aggiunto Boenzi. "Il nostro obiettivo è chiaro: zero morti, zero feriti tra i bambini in auto. Perché la sicurezza non può essere il tema di una sola settimana, ma deve diventare un impegno quotidiano".