È morto Patrick Stewart, il capitano Picard di Star Trek e il Professor X degli X-Men: aveva 86 anni

Il mondo del cinema, della tv e del teatro piangono la scomparsa di Patrick Stewart , morto all'età di 86 anni. Il terribile annuncio è arrivato sul suo profilo social ufficiale, con un breve comunicato della famiglia che chiede ai tantissimi fan dell'attore non fiori, ma una donazione ad un ente di beneficenza per le persone malate di Alzheimer. La causa del decessio di Stewart, secondo quanto riportato, è proprio dovuta all'Alzheimer e alla demenza a corpi di Lewy.

È morto Patrick Stewart: i suoi ruoli più celebri

Veterano del teatro britannico, in cui iniziò a lavorare dall'età di 19 anni, è diventato una leggenda del piccolo e grande schermo con i suoi ruoli in Star Trek, interpretando Jean-Luc Picard, e nella saga degli X-Men come il Professor X. La sua ultima apparizione postuma sarà nel prossimo 'Avengers: Doomsday', in cui i fan di tutto il mondo erano emozionati di rivederlo nei panni del Professor X.

Il doloroso comunicato della famiglia

"Annunciamo con grande dolore la morte di Sir Patrick Stewart ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dall'amore della sua amata moglie Sunny, in seguito a una breve e dura battaglia contro l'Alzheimer e la Demenza a Corpi di Levwy. È stato stretto nell'abbraccio della sua famiglia e dei suoi amici, circondato da musica, preghiere, lacrime, risate, e da quella profonda emozione che solo lui poteva ispirare dopo una vita trascorsa nella devozione di noi tutti. La sua voce profonda e il suo talento unico saranno per sempre sinonimo di performance incredibili in ogni genere. Ha esplorato la condizione umana in tutta la sua poetica complessità, portando speranza non solo fino ai confini più remoti del Marvel Cinematic Universe, ma anche fino alla più iconica frontiera finale della fantascienza a bordo della Enterprise".