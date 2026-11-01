Da Buffon a Zanetti, Materazzi e Fisichella: i campioni dello sport a SiGMA World 2026. A Roma l’incontro con la tecnologia

Dal calcio alla Formula 1, alcuni dei nomi più conosciuti dello sport italiano e internazionale saranno a Fiera Roma dal 3 al 5 novembre in occasione di SiGMA World 2026. Gigi Buffon, Giancarlo Fisichella , Marco Materazzi , Javier Zanetti , Walter Zenga , Nicola Ventola e Felice Mariani saranno tra gli ospiti della seconda edizione italiana dell’evento, che riunirà nella Capitale protagonisti del business, della tecnologia, dell’innovazione e dell’intrattenimento digitale. La loro presenza introduce all’interno di SiGMA World una dimensione che negli ultimi anni è diventata sempre più centrale: il rapporto tra sport e trasformazione tecnologica. Dati, intelligenza artificiale, nuove piattaforme digitali, comunicazione, contenuti, fan engagement e innovazione stanno infatti modificando non soltanto il modo in cui lo sport viene praticato e seguito, ma anche il modo in cui atleti, club, aziende e pubblico interagiscono tra loro.

Dal campo alla tecnologia: lo sport cambia insieme al digitale

Lo sport contemporaneo è sempre più vicino agli ecosistemi tecnologici. Le nuove tecnologie stanno entrando nella preparazione atletica, nell’analisi delle prestazioni, nell’esperienza degli spettatori e nella relazione tra gli sportivi e le comunità digitali. Allo stesso tempo, la crescita delle piattaforme e dei nuovi strumenti di comunicazione sta trasformando gli ex atleti e i protagonisti dello sport in figure capaci di dialogare con audience che vanno ben oltre il campo di gioco. È in questo scenario che SiGMA World 2026 apre le proprie porte ad alcune delle eccellenze dello sport. Dal calcio arriveranno Gigi Buffon, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Walter Zenga e Nicola Ventola, mentre il mondo del motorsport sarà rappresentato da Giancarlo Fisichella. Personalità appartenenti a generazioni ed esperienze diverse, accomunate da carriere vissute ai massimi livelli dello sport internazionale.

Giancarlo Fisichella e l’incontro tra motorsport e innovazione

Tra gli ospiti di SiGMA World ci sarà anche Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 e storico volto della Ferrari. La sua presenza accompagnerà anche l’esposizione di una Ferrari 296 GT da competizione, portando all’interno dell’evento uno dei settori in cui il rapporto tra tecnologia e performance è da sempre particolarmente evidente. Il motorsport rappresenta infatti uno dei punti di incontro più immediati tra innovazione, ricerca tecnologica, dati e prestazioni, inserendosi naturalmente nel racconto di un evento dedicato alla trasformazione dei mercati digitali.

Buffon, Materazzi, Zanetti, Zenga e Ventola a Roma

Ampio spazio anche al calcio, con la presenza di Gigi Buffon, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Walter Zenga e Nicola Ventola. La loro partecipazione porta a SiGMA World alcune delle figure più riconoscibili dello sport italiano e internazionale e amplia il confronto oltre il perimetro tradizionale della tecnologia. Il legame tra sport e innovazione riguarda oggi anche il modo in cui si costruisce il rapporto con i tifosi, come vengono prodotti e distribuiti i contenuti e come nuovi strumenti digitali stanno modificando l’esperienza dell’intrattenimento sportivo. La presenza degli sportivi si inserisce quindi in un programma più ampio, in cui tecnologia, intelligenza artificiale, innovazione, business digitale, blockchain, fintech, pagamenti e intrattenimento digitale si incontreranno durante le giornate romane.

Dal calcio alla Formula 1, passando per il judo

Accanto ai protagonisti del calcio e del motorsport, SiGMA World ospiterà anche Felice Mariani, uno dei nomi che hanno segnato la storia del judo italiano. Mariani conquistò la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Montréal 1976, regalando all’Italia la prima medaglia olimpica della sua storia nel judo. Nel corso della carriera ha conquistato anche quattro titoli europei e tre medaglie di bronzo ai Campionati del Mondo, proseguendo successivamente il proprio percorso anche alla guida tecnica della Nazionale italiana.

Roma punto d’incontro tra sport, business e innovazione

SiGMA World 2026 punta così a mettere in relazione mondi che fino a pochi anni fa venivano considerati separati. Da una parte tecnologia, digitale e nuovi modelli di business. Dall’altra, lo sport, con la sua capacità di raggiungere milioni di persone e di costruire comunità internazionali. L’appuntamento di Roma offrirà uno spazio comune a questi ecosistemi, affiancando imprenditori, investitori, aziende tecnologiche e professionisti del digitale a protagonisti che hanno fatto la storia dello sport. Dal 3 al 5 novembre, Fiera Roma diventerà anche un luogo in cui osservare come sport e tecnologia stiano evolvendo insieme, modificando performance, comunicazione, business e il rapporto con il pubblico. sb/AGIMEG