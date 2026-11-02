Il bosco stregato delle zucche: ultimo weekend per visitare il villaggio incantato dei Castelli Romani
Due giorni ancora per lasciarsi sorprendere da un mondo incantato, dove le zucche diventano protagoniste e ogni angolo custodisce una nuova meraviglia. Dopo le prime giornate di apertura, Il Bosco Stregato delle Zucche si prepara a salutare il pubblico con un ultimo, imperdibile weekend: sabato 7 e domenica 8 novembre. Un'ultima occasione per varcare le porte del suggestivo villaggio autunnale allestito da HUMO, a Marino, in Via dei Laghi km 4, e immergersi in un'atmosfera sospesa tra fantasia, divertimento e un pizzico di mistero.
Centinaia di zucche, imponenti archi scenografici, installazioni sorprendenti, sentieri decorati e ambientazioni fiabesche trasformano gli spazi di HUMO in un universo tutto da esplorare, dove grandi e piccoli possono lasciarsi trasportare dalla meraviglia. A rendere l'esperienza ancora più coinvolgente saranno artisti itineranti, giocolieri e personaggi fantastici, che appariranno tra le scenografie del villaggio regalando incontri inaspettati e momenti di stupore. E per questo gran finale non mancherà la musica: quattro formazioni musicali si alterneranno nelle due giornate, accompagnando il pubblico con concerti dal vivo e atmosfere coinvolgenti.
Tra le attrazioni più amate, i giochi contadini, le attività ispirate alle tradizioni popolari, i laboratori creativi, l'incontro con il dolcissimo pony Cyco e un mercatino handmade e vintage dove curiosare tra creazioni originali e oggetti ricercati. A completare l'esperienza, un'ampia proposta gastronomica tra street food, specialità artigianali, dolci, Beer Park e drink, per trascorrere un'intera giornata all'aria aperta nel cuore dei Castelli Romani.
IL PROGRAMMA MUSICALE DELL'ULTIMO WEEKEND
Sabato 7 novembre
Dalle 12:00 alle 15:30 – Face2Face International Acoustic
Dalle 16:30 alle 19:30 – Clandestinos
Domenica 8 novembre
Dalle 11:30 alle 16:00 – Team Rock'et
Dalle 16:00 alle 19:00 – Welcome To the Hill
Due giornate scandite dalla musica dal vivo, tra ritmi, sonorità e spettacoli che accompagneranno i visitatori alla scoperta del villaggio.
INCONTRA IL PONY CYCO!
Tutti i giorni, dalle 11:00 alle 19:00, i bambini potranno vivere un'esperienza speciale a contatto con Cyco, il dolcissimo pony del villaggio.
Un'attività educativa e divertente per conoscere da vicino il mondo dei pony attraverso momenti di avvicinamento, spazzolatura e grooming, curiosità sulla loro anatomia e comportamento, conduzione assistita e in libertà.
Per i più piccoli sarà inoltre possibile effettuare una messa in sella da fermo, previa valutazione dell'operatore e nel rispetto dei limiti previsti.
I GIOCHI POPOLARI DEL BUTTERO CONTEMPORANEO
Un tuffo nelle tradizioni di una volta, tra divertimento, abilità e spirito di squadra.
Dal Gioco della Rosa, antico gioco buttero, al tiro alla fune, dalla corsa con i sacchi a ruba bandiera, fino ai percorsi di abilità e ai giochi di precisione.
Un'occasione per riscoprire il valore del gioco all'aria aperta e della cultura buttera, tra collaborazione, allegria e sana competizione.
LABORATORI CREATIVI (a pagamento)
Uno spazio dedicato alla fantasia e alla manualità, dove i bambini potranno sperimentare, creare e portare a casa un piccolo ricordo della loro giornata.
Decorazione delle zucche: colori, dettagli e immaginazione per trasformare le zucche in creazioni uniche e originali.
Corone di Catrina: composizioni floreali ispirate ai colori e alle tradizioni messicane del Día de Muertos.
Mosaico creativo: tessere, forme e colori per comporre piccole opere d'arte.
Cucito creativo e ricamo: stoffe, fili e fantasia per realizzare oggetti originali, riscoprendo il piacere di creare con le proprie mani.
ANIMAZIONE E ARTISTI ITINERANTI
Tra le scenografie del Bosco Stregato delle Zucche prenderanno vita incontri sorprendenti con artisti sui trampoli, giocolieri e personaggi fantastici, pronti a incantare i visitatori con apparizioni inattese, spettacoli e momenti di intrattenimento.
Un'atmosfera fiabesca che accompagnerà il pubblico lungo i percorsi del villaggio, trasformando una semplice passeggiata in una continua scoperta.
FOOD, STREET FOOD & DOLCI
Non solo spettacoli e divertimento: il Bosco Stregato delle Zucche sarà anche un'occasione per concedersi una pausa golosa, tra pranzo, street food, specialità artigianali e proposte dolci e salate.
Dal ristorante HUMO Brasa y Música alle postazioni gastronomiche, il pubblico potrà scegliere tra diverse specialità:
Neppo: irresistibile pizza fritta.
Sande: pasta fresca fatta a mano e ricette della tradizione romana.
Olive ascolane artigianali: sfiziose e preparate con cura.
Parmigiana di melanzane: un grande classico della cucina italiana.
Dolci: tante golosità per concludere la visita in dolcezza.
Completano l'offerta il Beer Park e l'area drink, per accompagnare la giornata con un momento di relax e convivialità.
INFORMAZIONI UTILI
Il Bosco Stregato delle Zucche – Ultimo weekend
Date: sabato 7 e domenica 8 novembre 2026
Orari: dalle 10:30 alle 21:30
Dove: HUMO – Via dei Laghi km 4, Marino (Roma)
Ingresso: 5 € adulti; gratuito per i bambini di altezza inferiore a 1,20 m.
Sabato 7 e domenica 8 novembre saranno le ultime due occasioni per entrare nel Bosco Stregato delle Zucche e lasciarsi conquistare da un mondo dove l'autunno diventa meraviglia.
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