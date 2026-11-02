Il bosco stregato delle zucche: ultimo weekend per visitare il villaggio incantato dei Castelli Romani

Due giorni ancora per lasciarsi sorprendere da un mondo incantato, dove le zucche diventano protagoniste e ogni angolo custodisce una nuova meraviglia. Dopo le prime giornate di apertura, Il Bosco Stregato delle Zucche si prepara a salutare il pubblico con un ultimo, imperdibile weekend: sabato 7 e domenica 8 novembre. Un'ultima occasione per varcare le porte del suggestivo villaggio autunnale allestito da HUMO, a Marino, in Via dei Laghi km 4, e immergersi in un'atmosfera sospesa tra fantasia, divertimento e un pizzico di mistero.

Centinaia di zucche, imponenti archi scenografici, installazioni sorprendenti, sentieri decorati e ambientazioni fiabesche trasformano gli spazi di HUMO in un universo tutto da esplorare, dove grandi e piccoli possono lasciarsi trasportare dalla meraviglia. A rendere l'esperienza ancora più coinvolgente saranno artisti itineranti, giocolieri e personaggi fantastici, che appariranno tra le scenografie del villaggio regalando incontri inaspettati e momenti di stupore. E per questo gran finale non mancherà la musica: quattro formazioni musicali si alterneranno nelle due giornate, accompagnando il pubblico con concerti dal vivo e atmosfere coinvolgenti.

Tra le attrazioni più amate, i giochi contadini, le attività ispirate alle tradizioni popolari, i laboratori creativi, l'incontro con il dolcissimo pony Cyco e un mercatino handmade e vintage dove curiosare tra creazioni originali e oggetti ricercati. A completare l'esperienza, un'ampia proposta gastronomica tra street food, specialità artigianali, dolci, Beer Park e drink, per trascorrere un'intera giornata all'aria aperta nel cuore dei Castelli Romani.

IL PROGRAMMA MUSICALE DELL'ULTIMO WEEKEND

Sabato 7 novembre

Dalle 12:00 alle 15:30 – Face2Face International Acoustic

Dalle 16:30 alle 19:30 – Clandestinos

Domenica 8 novembre

Dalle 11:30 alle 16:00 – Team Rock'et

Dalle 16:00 alle 19:00 – Welcome To the Hill

Due giornate scandite dalla musica dal vivo, tra ritmi, sonorità e spettacoli che accompagneranno i visitatori alla scoperta del villaggio.

INCONTRA IL PONY CYCO!

Tutti i giorni, dalle 11:00 alle 19:00, i bambini potranno vivere un'esperienza speciale a contatto con Cyco, il dolcissimo pony del villaggio.

Un'attività educativa e divertente per conoscere da vicino il mondo dei pony attraverso momenti di avvicinamento, spazzolatura e grooming, curiosità sulla loro anatomia e comportamento, conduzione assistita e in libertà.

Per i più piccoli sarà inoltre possibile effettuare una messa in sella da fermo, previa valutazione dell'operatore e nel rispetto dei limiti previsti.

I GIOCHI POPOLARI DEL BUTTERO CONTEMPORANEO

Un tuffo nelle tradizioni di una volta, tra divertimento, abilità e spirito di squadra.

Dal Gioco della Rosa, antico gioco buttero, al tiro alla fune, dalla corsa con i sacchi a ruba bandiera, fino ai percorsi di abilità e ai giochi di precisione.

Un'occasione per riscoprire il valore del gioco all'aria aperta e della cultura buttera, tra collaborazione, allegria e sana competizione.

LABORATORI CREATIVI (a pagamento)

Uno spazio dedicato alla fantasia e alla manualità, dove i bambini potranno sperimentare, creare e portare a casa un piccolo ricordo della loro giornata.

Decorazione delle zucche: colori, dettagli e immaginazione per trasformare le zucche in creazioni uniche e originali.

Corone di Catrina: composizioni floreali ispirate ai colori e alle tradizioni messicane del Día de Muertos.

Mosaico creativo: tessere, forme e colori per comporre piccole opere d'arte.

Cucito creativo e ricamo: stoffe, fili e fantasia per realizzare oggetti originali, riscoprendo il piacere di creare con le proprie mani.

ANIMAZIONE E ARTISTI ITINERANTI

Tra le scenografie del Bosco Stregato delle Zucche prenderanno vita incontri sorprendenti con artisti sui trampoli, giocolieri e personaggi fantastici, pronti a incantare i visitatori con apparizioni inattese, spettacoli e momenti di intrattenimento.

Un'atmosfera fiabesca che accompagnerà il pubblico lungo i percorsi del villaggio, trasformando una semplice passeggiata in una continua scoperta.

FOOD, STREET FOOD & DOLCI

Non solo spettacoli e divertimento: il Bosco Stregato delle Zucche sarà anche un'occasione per concedersi una pausa golosa, tra pranzo, street food, specialità artigianali e proposte dolci e salate.

Dal ristorante HUMO Brasa y Música alle postazioni gastronomiche, il pubblico potrà scegliere tra diverse specialità:

Neppo: irresistibile pizza fritta.

Sande: pasta fresca fatta a mano e ricette della tradizione romana.

Olive ascolane artigianali: sfiziose e preparate con cura.

Parmigiana di melanzane: un grande classico della cucina italiana.

Dolci: tante golosità per concludere la visita in dolcezza.

Completano l'offerta il Beer Park e l'area drink, per accompagnare la giornata con un momento di relax e convivialità.

INFORMAZIONI UTILI

Il Bosco Stregato delle Zucche – Ultimo weekend

Date: sabato 7 e domenica 8 novembre 2026

Orari: dalle 10:30 alle 21:30

Dove: HUMO – Via dei Laghi km 4, Marino (Roma)

Ingresso: 5 € adulti; gratuito per i bambini di altezza inferiore a 1,20 m.

Sabato 7 e domenica 8 novembre saranno le ultime due occasioni per entrare nel Bosco Stregato delle Zucche e lasciarsi conquistare da un mondo dove l'autunno diventa meraviglia.