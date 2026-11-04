È morto Tinto Brass, addio al maestro del cinema erotico italiano

È morto Tinto Brass , uno dei registi più celebri e anticonformisti del cinema italiano. Aveva 93 anni. Il cineasta si è spento a Roma nella mattinata di mercoledì 4 novembre 2026, intorno alle 10.30. A dare la notizia della scomparsa sono stati la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice Brass . Per l'ultimo saluto, la famiglia ha fatto sapere di voler organizzare una cerimonia strettamente privata. Con la sua morte scompare una delle figure più originali e controverse del cinema italiano, capace di trasformare l'erotismo in una cifra stilistica personale. Un autore che, attraverso immagini provocatorie, ironia e una rappresentazione libera della sensualità, ha sfidato per decenni convenzioni morali e tabù, conquistando notorietà anche oltre i confini nazionali.

Tinto Brass è morto a 93 anni, l'annuncio della famiglia e i funerali

Tinto Brass si è spento nella sua Roma, città nella quale aveva vissuto e lavorato per gran parte della carriera. La notizia della morte è stata comunicata dalla moglie Caterina Varzi e dai figli Bonifacio e Beatrice, che hanno scelto il riserbo per questo momento di dolore. Al momento non sono previste cerimonie pubbliche: i funerali dovrebbero svolgersi in forma strettamente privata, secondo la volontà dei familiari. Nato a Milano il 26 marzo 1933 con il nome di Giovanni Brass, il regista aveva compiuto 93 anni la scorsa primavera. Il suo nome resta indissolubilmente legato a una stagione del cinema italiano nella quale la provocazione diventava uno strumento per raccontare la società, i suoi desideri e le sue contraddizioni. Ma ridurre la sua carriera al solo cinema erotico significherebbe trascurare una parte importante del suo percorso artistico. Prima di affermarsi come maestro del genere, Brass era stato infatti un regista sperimentale, interessato alle avanguardie cinematografiche e ai nuovi linguaggi visivi. Una personalità fuori dagli schemi, spesso al centro di polemiche e controversie, che non ha mai rinunciato alla propria idea di cinema.

La carriera di Tinto Brass

La formazione di Tinto Brass comincia lontano dai set cinematografici. Dopo la laurea in Giurisprudenza, si trasferisce a Parigi, dove frequenta la Cinémathèque française diretta da Henri Langlois, uno dei principali punti di riferimento della cultura cinematografica europea. Sono gli anni della Nouvelle Vague, un movimento destinato a rivoluzionare il linguaggio del cinema. Brass entra in contatto con quell'ambiente e lavora come assistente alla regia di due grandi maestri, Joris Ivens e Roberto Rossellini. Il debutto dietro la macchina da presa arriva nel 1963 con Chi lavora è perduto (In capo al mondo), presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un'opera che mette subito in evidenza la sua inclinazione alla provocazione e alla critica sociale, suscitando polemiche e problemi con la censura. Negli anni successivi sperimenta generi e linguaggi differenti. Firma film come Col cuore in gola (1967), L'urlo (1968), Nerosubianco (1969) e La vacanza (1971), quest'ultimo premiato a Venezia. È un cinema che guarda alle avanguardie europee, caratterizzato da un montaggio audace, scelte visive originali e una costante attenzione alla libertà individuale. Proprio questa prima fase della sua produzione è stata recentemente riscoperta. Nel settembre 2026, in occasione dell'83ª Mostra del Cinema di Venezia, Col cuore in gola è stato scelto come film di preapertura, presentato in una versione restaurata in 4K.