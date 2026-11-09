"Non toccate il mio amico": Tony Effe su tutte le furie dopo il match di kickboxing

MILANO - Tony Effe finisce nuovamente al centro delle polemiche , questa volta per quanto accaduto durante un incontro di kickboxing all’ Allianz Cloud di Milano . Sul ring si sono sfidati l'amico del rapper, Fabrizio 'Pongo' Ruggiero , e il georgiano Aleksandre Mukbaniani , in un match valido per il ' Titolo Europeo PetrosyanMania ' nella categoria 60 kg. A trionfare è stato il fighter calabrese , ma il verdetto dei giudici ha suscitato forti contestazioni da parte del pubblico , convinto che a meritare la vittoria fosse invece l'avversario georgiano. Tra gli spettatori presenti c'era anche Tony Effe , arrivato per sostenere l'amico Ruggiero . In pochi minuti è scoppiato il caos.

Tony Effe perde la testa all'Allianz Cloud: cosa è successo a Milano

Il rapper non avrebbe gradito i fischi e le proteste provenienti dagli spalti e rivolti all'amico e avrebbe deciso di intervenire in prima persona. Salito sul palco, si è rivolto ai contestatori con gesti offensivi, dando vita a un acceso confronto con alcuni presenti che hanno risposto a loro volta con insulti e fischi. La situazione è rapidamente degenerata, tanto che lo stesso Ruggiero e altre due persone presenti sul ring hanno cercato di trattenere il cantante per impedirgli di avvicinarsi ulteriormente agli spettatori. La scena è stata ripresa in un video che, nel giro di poco tempo, ha iniziato a circolare sui social, su Tik Tok in particolare, diventando virale. Dopo essere stato fischiato, Tony Effe è stato allontanato dal ring, lasciando il palazzetto.