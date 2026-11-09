"Non toccate il mio amico": Tony Effe su tutte le furie dopo il match di kickboxing
MILANO - Tony Effe finisce nuovamente al centro delle polemiche, questa volta per quanto accaduto durante un incontro di kickboxing all’Allianz Cloud di Milano. Sul ring si sono sfidati l'amico del rapper, Fabrizio 'Pongo' Ruggiero, e il georgiano Aleksandre Mukbaniani, in un match valido per il 'Titolo Europeo PetrosyanMania' nella categoria 60 kg. A trionfare è stato il fighter calabrese, ma il verdetto dei giudici ha suscitato forti contestazioni da parte del pubblico, convinto che a meritare la vittoria fosse invece l'avversario georgiano. Tra gli spettatori presenti c'era anche Tony Effe, arrivato per sostenere l'amico Ruggiero. In pochi minuti è scoppiato il caos.
Tony Effe perde la testa all'Allianz Cloud: cosa è successo a Milano
Il rapper non avrebbe gradito i fischi e le proteste provenienti dagli spalti e rivolti all'amico e avrebbe deciso di intervenire in prima persona. Salito sul palco, si è rivolto ai contestatori con gesti offensivi, dando vita a un acceso confronto con alcuni presenti che hanno risposto a loro volta con insulti e fischi. La situazione è rapidamente degenerata, tanto che lo stesso Ruggiero e altre due persone presenti sul ring hanno cercato di trattenere il cantante per impedirgli di avvicinarsi ulteriormente agli spettatori. La scena è stata ripresa in un video che, nel giro di poco tempo, ha iniziato a circolare sui social, su Tik Tok in particolare, diventando virale. Dopo essere stato fischiato, Tony Effe è stato allontanato dal ring, lasciando il palazzetto.
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