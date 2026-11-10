Biglietti Inter-Stoccarda, San Siro si prepara alla notte di Champions League



Champions League, Inter-Stoccarda: sfida da non perdere

L'incontro tra Inter e Stoccarda è in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21:00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita è valida per la quinta giornata della League Phase della UEFA Champions League 2026/2027, come confermato dai calendari ufficiali di Inter e UEFA. Per i nerazzurri sarà un altro passaggio significativo nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Dopo gli impegni europei contro Real Madrid, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Feyenoord, l'Inter ritrova il pubblico di San Siro per affrontare la formazione tedesca. Una gara che precederà la trasferta sul campo del Borussia Dortmund, in programma il 9 dicembre.

Come acquistare i biglietti

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