PG Esports protagonista a Lucca Comics & Games 2026 con cinque brand e cinque attivazioni tra stand e città

Si è chiusa un'edizione di Lucca Comics&Games da 800 mila presenze in cinque giorni. Tra stand, tornei, fumetti e attività per le vie del centro storico, cinque brand hanno scelto di parlare alla community gaming con esperienze da giocare, non solo da guardare. Un pubblico enorme, appassionato e difficile da raggiungere con la comunicazione tradizionale: è qui che i brand hanno scelto di mettersi in gioco. Per ciascun progetto PG Esports ha seguito l'intero percorso, dall'ideazione alla produzione fino alla gestione in fiera, tra allestimenti, tornei, contenuti, licenze e attività in città.

Euronics: il Circuito Tormenta, dalle qualifiche online alla finale in fiera

Il percorso del Circuito Tormenta di League of Legends è partito online, con un qualifier che ha raccolto più di 20 team iscritti. I tre finalisti sono stati portati in LAN a Lucca, dove sul palco dello stand Euronics si sono giocate semifinali e finali del 5vs5. Per il pubblico, partite ARAM 1vs1 e 2vs2 aperte a tutti. Streaming e canali social del torneo sono stati interamente brandizzati Euronics, per rafforzare il legame tra il brand e la competizione. Accanto alle partite, un palinsesto di talent e attività sul palco ha coinvolto i visitatori per tutti e cinque i giorni.

Air Action Vigorsol: il Vigloo, il primo fumetto e una caccia all'enigma per la città

L'ormai iconico Vigloo di Air Action Vigorsol è approdato nel cuore di Lucca, in via dei Bacchettoni, a pochi passi da Porta Elisa. All'interno i visitatori si sono sfidati in partite 5vs5 su League of Legends, mentre il brand ha distribuito 150 mila sample. Grazie all'acquisizione della licenza di League of Legends, seguita da PG Esports, Vigorsol ha potuto usare campioni e logo del gioco per brandizzare l'intera area. La novità dell'edizione è il primo fumetto di Air Action Vigorsol ambientato nell'universo di League of Legends, nato dalla collaborazione con PG Esports e distribuito in 3.000 copie.

La storia si ispira alla prima edizione di Air Action Vigorsol Breeze of Glory, il torneo dedicato ai talenti emergenti del gioco. Il racconto segue tre giovani player in un viaggio tra realtà e fantasy, dove la passione per il gaming diventa un'avventura. La storia è uscita anche dal Vigloo: totem sparsi per la città proponevano un enigma legato al fumetto, con in palio 100 poster in edizione limitata.

MR.DAY: il debutto a Lucca tra sampling e Hide'n Seek

Per MR.DAY è stata la prima volta a Lucca Comics & Games, con uno stand dedicato in fiera. Allo stand il pubblico ha potuto giocare a una mappa Hide'n Seek a tema MR.DAY. Il brand è uscito anche dallo stand, con attività di sampling per le vie della città e 35 mila sample distribuiti ai visitatori.

Riftbound: demo, box in edizione limitata e un flusso continuo di giocatori

Per il secondo anno consecutivo, lo stand Riftbound ha richiamato un flusso costante di visitatori arrivati per provare il gioco. Le demo guidate hanno accompagnato sia chi lo scopriva per la prima volta sia i giocatori già esperti. Accanto all'area demo, lo shop dello stand ha proposto box in edizione limitata, gadget a tema e iniziative dedicate ai fan.

Bakeca Incontri: un tocco piccante tra le mura di Lucca

Per tutti e cinque i giorni di fiera, lo stand di Bakeca Incontri ha ospitato una mostra d’arte hentai, affiancata da uno spazio tutto da riempire: i visitatori sono stati invitati a scrivere e disegnare sui muri dello stand, trasformandoli giorno dopo giorno in una grande opera collettiva. E anche per chi passava solo di fronte c’era qualcosa da portarsi a casa: all’esterno, una grab machine gratuita distribuiva gadget speciali.

Venerdì il pubblico ha potuto incontrare l'illustratore Marco Albiero, autore di illustrazioni ufficiali di Sailor Moon e collaboratore del gioco da tavolo Squillo, per un firmacopie dedicato ad alcune delle opere esposte.

L'attivazione è uscita anche dallo stand: un gruppo di cosplayer ha attraversato Lucca toccando alcuni dei suoi luoghi più iconici, dalle Mura a Japan Town fino al Teatro del Giglio. Tra un sampling decisamente fuori dagli schemi e l'altro, le cosplayer hanno intervistato i visitatori con domande sul mondo nerd e sul suo lato più spicy.

Un'edizione da protagonisti

Cinque brand diversi, un'unica direzione: entrare nella community gaming con il suo stesso linguaggio, fatto di gioco, sfida e storie. Un approccio che PG Esports continuerà a portare nei prossimi eventi e progetti, dentro e fuori dal mondo delle fiere.