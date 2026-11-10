Parità e inclusione nello sport, CSEN mette a confronto la voce delle associazioni e quella degli atleti

Quanto si riconosce l’impegno per l’inclusione nell’esperienza quotidiana di chi pratica sport? È la domanda al centro di “Parità di genere, inclusione e contrasto alle discriminazioni nello sport”, l’indagine dell’Osservatorio nazionale CSEN per la ricerca sociale e la sostenibilità, i cui risultati saranno presentati mercoledì 11 novembre, dalle ore 14.30, presso la Camera dei deputati.

La ricerca ha raccolto 1.157 compilazioni provenienti da tutta Italia, attraverso due questionari complementari: 715 rivolti alle ASD e SSD e 442 ad atlete, atleti e associati. Una partecipazione che ha permesso di raccogliere un ampio patrimonio di valutazioni, esperienze e proposte dal mondo sportivo di base.

L’elemento innovativo dell’indagine risiede nel mettere in relazione la prospettiva di chi organizza e dirige lo sport con quella di chi lo vive in allenamento, in gara e negli spazi associativi. Le pratiche dichiarate dalle organizzazioni vengono affiancate alle percezioni dei praticanti, per comprendere come i principi di rispetto e pari opportunità trovino espressione nelle relazioni, nelle scelte educative e nella gestione delle attività.

Anche l’ampiezza dello sguardo caratterizza il lavoro. La parità di genere viene esplorata considerando le relazioni tra uomini e donne, le identità di genere, gli orientamenti sessuali e le aspettative sociali che possono condizionare la scelta di una disciplina, il riconoscimento delle capacità e il senso di appartenenza. L’attenzione si concentra sui meccanismi quotidiani attraverso cui una persona può sentirsi accolta, valorizzata e libera di esprimersi.

L’indagine, di carattere esplorativo e descrittivo, combina domande a risposta chiusa, scale di valutazione da 1 a 5 e domande aperte. Alla lettura quantitativa si affiancano così testimonianze che aiutano a comprendere il significato delle risposte. Un giudizio complessivamente positivo sulla propria associazione può, per esempio, accompagnarsi alla richiesta di maggiore attenzione al linguaggio, di spazi più adeguati o di uguale riconoscimento dei risultati sportivi.

Sei le macroaree affrontate: accesso e pari opportunità; cultura organizzativa, stereotipi e linguaggio; riconoscimento, identità e appartenenza; equità degli spazi e delle condizioni di pratica; tutela, fiducia e possibilità di segnalazione; formazione e capacità di cambiamento.

Nel corso della presentazione, a cui parteciperanno anche il Deputato della Repubblica Italiana Mauro Berruto e il Presidente Nazionale CSEN Francesco Proietti, la dott.ssa Lidia Ramilli, ricercatrice sociale, accompagnerà la lettura dei risultati attraverso il confronto tra le risposte dei due gruppi. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con The Shadow Project, l’organizzazione di Gloria Peritore, che porterà al dibattito il proprio contributo e la propria esperienza nel mondo sportivo.

Il confronto sarà arricchito dal contributo di Delia Piralli, storica dirigente sportiva italiana, la cui esperienza offrirà una lettura dei risultati dalla prospettiva di chi guida le organizzazioni sportive e ne accompagna l’evoluzione. Francesco De Nardo, esperto in diritto sportivo, contribuirà con la prospettiva giuridica, collegando i temi della ricerca alle responsabilità delle organizzazioni e alla tutela delle persone. Il dialogo tra ricerca sociale, esperienza agonistica, dirigenza e competenze giuridiche consentirà di affrontare le questioni emerse da più punti di vista.

A moderare l’incontro sarà Gianluca Carcangiu, presidente regionale CSEN Piemonte e componente dell’Osservatorio, impegnato nel collegare il lavoro di ricerca alle esigenze delle associazioni e alla loro funzione educativa e sociale nei territori.

La presentazione offrirà uno spazio di confronto tra dati, esperienze e responsabilità organizzative. L’obiettivo è individuare azioni concrete che le realtà sportive possano introdurre per rafforzare la partecipazione, prevenire le discriminazioni e rendere più accessibili le occasioni di ascolto e tutela. La partecipazione all’evento è su iscrizione, con posti limitati.