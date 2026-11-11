SuperCat Show 2026 torna a Roma con Mialotte, undici racconti felini per specchiarsi nelle insicurezze

Un gattino alla scoperta del mondo attraverso i consigli di mamma gatta; una felina che affronta il timore della solitudine e di non essere più amata; una colonia randagia che si organizza per resistere su un’isola-miniera sotto gli occhi cinici degli umani. Sono solo alcuni degli undici racconti in cui i gatti diventano lo specchio delle nostre insicurezze raccolti in ‘Storie Miaoledette’ (Graus Edizioni), il nuovo libro dello scrittore e sceneggiatore Giulio Guarino, che sarà presentato sabato 14 novembre alle ore 15 al SuperCat Show, la mostra felina internazionale alla 28° edizione - oltre un quarto di secolo! - interamente dedicata ai gatti.

INSICUREZZE AMPLIFICATE DAI SOCIAL

Dalla ricerca di accettazione alla paura di non essere amati, passando per la solitudine e la manipolazione affettiva: il libro ‘Storie Miaoledette’ esplora l’incomunicabilità contemporanea amplificata dai social media, utilizzando il punto di vista del gatto per mettere a nudo le insicurezze dell’uomo moderno. Attraverso toni ironici, surreali e profondi, infatti, i felini assumono ruoli diversi per raccontare le difficoltà relazionali amplificate dall’era digitale e dai social.

GLI INSEGNAMENTI DEL GATTO

La miao-idea del libro nasce da una riflessione dell’autore: in un’epoca di legami virtuali e insicurezze crescenti, il gatto insegna il valore della pazienza, del rispetto degli spazi e della conquista autentica della fiducia, gli stessi principi su cui dovrebbero basarsi i rapporti umani. Un libro pensato non per i più piccoli, ma per i giovani che faticano a esprimere il proprio disagio e per gli adulti (genitori, nonni) che desiderano comprendere meglio le nuove generazioni e il significato delle relazioni umane. Attraverso lo sguardo saggio e sfuggente del gatto, ‘Storie Miaoledette’ offre una chiave di lettura originale per comprendere meglio noi stessi e le nostre debolezze.

INFLUENCER GATTARI

SuperCat Show si terrà sabato 14 novembre (ore 10.30-19.00) e domenica 15 novembre (ore 10.00-19.00) alla Nuova Fiera di Roma (Ingresso EST, Padiglione 1). Due giorni di sfilate di vanità, mostre, gatti campioni, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini. Un maxi-evento con main sponsor Monge e top sponsor come Schesir, Natural Trainer, Farmina, Oasy, Prolife e Royal Canin.

I quattro noti influencer gattofili Damiano Giordano damiano__giordano, Federico Santaiti federico.santaiti , Valentina Argento gattino mattutino e Selene Tola giuliano.themainecoon aranno tra i grandi protagonisti dell’edizione 2026 del SuperCat Show, pronti a incontrare la community, condividere la loro passione per i felini e raccontare curiosità e momenti speciali dal mondo dei gatti. Novità assoluta di quest’anno il tour della mascotte SuperCat Show accanto ai più importanti monumenti di Roma, Ostia e Fiumicino, le cui foto saranno diffuse volta per volta.

GATTI RARI: DAI CORNISH REX AI KURILIAN BOBTAIL

Tra le razze più ricercate si potranno ammirare i Bengal, “piccoli leopardi domestici”, i Kurilian Bobtail, i Cornish Rex, i British longhair e shorthair, ma anche Abissini, Certosini, Devon Rex, Esotici, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Ragdoll, Sacri di Birmania, Selkirk Rex, Siamesi, Sphinx, Siberiani, Blu di Russia e tanti altri.

OLTRE 600 FELINI COL PEDIGREE E GATTI DI “RAZZA STRADALE”

Più di 600 magnifici felini da tutto il mondo col pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali esibiranno il loro charme su un palco di oltre 50 metri e faranno anche da cornice ai gatti meno fortunati, di “razza stradale” in cerca di adozione, al corner adozioni a cura dell’ Arca – Gatti della Piramide odv, diretta da Marzia Pacella, partner storico di SuperCat Show, per trovare casa a tanti micetti romani sfortunati.

SIBERIANI E NEVA MASQUERADE IN PASSERELLA, SABATO dalle ore 15

Al felin-evento più importante d’Italia per bellezza, partecipazione ed eleganza degli esemplari, sabato 14 novembre, a partire dalle ore 15 circa, si terrà il Best di Razza con tanti magnifici Siberiani e Neva Masquerade provenienti da tutta Europa.

SPECIALE DEVON REX E CORNISH REX, DOMENICA dalle ore 15

Domenica 15, dalle ore 15, altra passerella, stavolta di gatti Rex (Devon Rex e Cornish Rex) tra i quali saranno premiati i vincitori per le varie categorie grazie agli otto importanti giudici internazionali dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).

PREMI TROFEO SUPERCAT MONGE DELL’ANNO E TANTI ALTRI

Eleganza e bellezza impegneranno i giudici internazionali dell’ANFI nei vari riconoscimenti e nei seguenti premi: Trofeo Supercat Monge dell’anno al gatto più votato nei due giorni espositivi, Gatto Schesir più giovane, Allevatore Oasy con più gatti iscritti, Gatto nero Natural Trainer più giovane, Espositore Royal Canin proveniente da più lontano, Gatto di casa Farmina più giovane in gara.

TUTELA DELLA SALUTE E SHOPPING

Il Ministero della Salute sarà presente con un suo stand per sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza del microchip degli animali e alla sensibilizzazione contro il fenomeno degli abbandoni. A disposizione del pubblico di SuperCat Show anche consulenze mediche gratuite di Reprovet di Roma (FB: Reprovet Point Roma - Dott.ssa Fabiana Pecchia), clinica veterinaria ufficiale dell’evento. Tante curiosità a tema gatto, idee regalo utili come il gps per cani e gatti Kippy (localizzatore perfetto per monitorare sempre il pet), e accessori ai due stand dei negozi ufficiali dell’evento Animalmania e Pepet.

BAMBINI TRUCCATI DA SUPERCAT

Ad allietare i più piccoli, la festa “coi baffi” con tanti spettacoli. Gli artisti di Atelier Fantastico, con tavolozza alla mano, al loro stand truccheranno i bambini da SuperCat con mascherine e mantello e i palloncini di Big Balloon.