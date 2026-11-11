Chi è Mikhail Andropov, il nome misterioso dietro gli allarmi bomba nelle scuole

Centinaia di scuole evacuate, lezioni interrotte e forze dell'ordine mobilitate in tutta Italia. A scatenare il caos, nella mattinata di mercoledì 11 novembre 2026, è stata una mail contenente minacce di attentati esplosivi, arrivata nelle caselle di posta elettronica di numerosi istituti scolastici. A firmare il messaggio un nome che aveva già fatto la sua comparsa in episodi analoghi: Mikhail Andropov. Ma chi si nasconde dietro questa identità e perché il suo nome è tornato al centro dell'attenzione degli investigatori?

Chi è Mikhail Andropov, il nome dietro le minacce alle scuole

Mikhail Andropov è il nome utilizzato per firmare le email che hanno fatto scattare l'allarme bomba in centinaia di scuole italiane. Per ora non è stata accertata l'identità della persona, o delle persone, che si nascondono dietro questa firma. Non è quindi possibile stabilire se si tratti di un nome reale, di uno pseudonimo oppure di un'identità fittizia utilizzata per diffondere minacce. Il nome non è del tutto sconosciuto agli investigatori. Nei giorni precedenti la stessa firma era comparsa in messaggi contenenti minacce e falsi allarmi bomba che avevano interessato decine di voli aerei. Una circostanza che lascia ipotizzare un possibile collegamento tra gli episodi, sebbene siano necessari ulteriori accertamenti per individuare i responsabili. Secondo le prime informazioni, il messaggio inviato alle scuole italiane sarebbe partito da un indirizzo di posta elettronica riconducibile alla Dayeh University, un'università situata nella contea di Changhua, a Taiwan. Un dettaglio sul quale si concentrano le verifiche informatiche, ma che non dimostra necessariamente un coinvolgimento dell'ateneo: l'indirizzo potrebbe essere stato utilizzato senza autorizzazione o falsificato. Nella mail, il presunto autore si presenta come il leader del cosiddetto "Vilayat di Misoginistan", un'organizzazione della quale non risultano, sulla base delle informazioni disponibili, riscontri attendibili. Il contenuto del messaggio è particolarmente violento. "Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi", si legge nel messaggio, che prosegue annunciando la presunta presenza di un ordigno esplosivo nascosto all'interno degli edifici scolastici. Le minacce si estendono anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un riferimento a un presunto attentato contro la sua automobile. Dichiarazioni sulle quali le autorità stanno svolgendo accertamenti e che, allo stato attuale, non costituiscono la prova dell'esistenza di esplosivi.

Allarme bomba nelle scuole italiane: cosa è successo l'11 novembre

L'allarme è scattato intorno alle 9.50 di mercoledì 11 novembre 2026, quando una mail minatoria è stata recapitata a circa 300 istituti scolastici italiani, un numero ancora provvisorio e suscettibile di aggiornamenti. Le segnalazioni hanno interessato scuole di ogni ordine e grado, distribuite in numerose regioni. Tra i territori coinvolti figurano Lazio, Campania, Lombardia, Veneto, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Toscana, Puglia e Marche. Dopo aver ricevuto il messaggio, i dirigenti scolastici hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine, attivando in diversi casi le procedure previste dai protocolli di emergenza. Studenti, insegnanti e personale amministrativo sono stati accompagnati all'esterno degli edifici, mentre le lezioni sono state temporaneamente sospese. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia e dei Carabinieri, insieme agli specialisti della Polizia postale, incaricati di verificare la presenza di eventuali ordigni e ricostruire l'origine delle comunicazioni. In alcuni istituti, terminate le operazioni di controllo, è stato possibile riprendere regolarmente le attività didattiche. In altri, invece, le famiglie sono state invitate a raggiungere le scuole per riportare a casa i propri figli.