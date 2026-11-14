C'è un posto a Roma dove, quest'anno, la caccia al regalo di Natale diventa qualcosa di decisamente insolito. Non è una via dello shopping, non è un centro commerciale e nemmeno una tradizionale piazza addobbata a festa. È un museo unico al mondo nel cuore della Capitale, proprio davanti al Circo Massimo, che per tre weekend di dicembre si prepara ad accogliere un sorprendente universo di creatività. Dal 5 all'8, il 12 e 13 e il 19 e 20 dicembre torna Ficus al Massimo, questa volta in versione Christmas Edition, trasformando gli spazi del Garum Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87, in un originale percorso alla scoperta del regalo perfetto. Tre weekend, tre selezioni differenti e un universo di creatività tutto da scoprire. Saranno complessivamente 150 i brand indipendenti, gli artisti e gli artigiani provenienti da tutta Italia che animeranno la Christmas Edition di Ficus al Massimo, con 50 espositori diversi ogni weekend e oltre 10.000 idee regalo tra handmade, vintage, moda indipendente, illustrazione, ceramica, gioielli e design. Ma a rendere speciale Ficus al Massimo è soprattutto il luogo che lo ospita.

Un museo, tre sale e una corte dove comincia la meraviglia

Davanti al Circo Massimo, una corte impreziosita da antiche statue introduce i visitatori agli ambienti del Garum. Ma la corte è soltanto l'inizio: oltre il suo ingresso, due piani e tre sale espositive si trasformano in un sorprendente percorso tra creatività, artigianato e design, dove ogni angolo riserva qualcosa da scoprire. Un incontro insolito tra patrimonio culturale e creatività contemporanea, dove lo shopping natalizio assume un ritmo diverso: quello della curiosità, della scoperta e del piacere di incontrare personalmente chi ha immaginato, disegnato e realizzato gli oggetti esposti.

Oltre 10.000 idee regalo. Il difficile sarà scegliere

Dimenticate i regali tutti uguali. Tra le sale del museo si potranno scoprire gioielli artigianali, ceramiche d'autore, illustrazioni, stampe artistiche, accessori moda, sartoria indipendente, abbigliamento e oggetti vintage, home decor, creazioni di design e tante altre proposte originali. Ogni weekend offrirà nuove occasioni di scoperta grazie alla rotazione dei creativi selezionati, trasformando Ficus al Massimo in un appuntamento da visitare, e magari rivisitare, durante le settimane che precedono il Natale. C'è chi arriverà con una lista precisa di regali da acquistare e chi finirà per innamorarsi di qualcosa che non aveva minimamente previsto. Perché il bello di un market come Ficus è proprio questo: non sapere ancora cosa si troverà, ma avere la sensazione che sarà difficile tornare a casa a mani vuote. Il valore di un regalo che ha una storia In un periodo dell'anno dominato dagli acquisti veloci e dalle produzioni in serie, Ficus al Massimo invita a riscoprire il valore delle cose realizzate con cura. Dietro una collana, una stampa, un abito o una ceramica c'è spesso una persona pronta a raccontare come quell'oggetto è nato. È questa relazione diretta tra chi crea e chi sceglie a rendere il market qualcosa di più di un'occasione di shopping. Per otto giornate, nel cuore di Roma, il Natale incontra l'arte del saper fare. E lo fa in un museo, perché certe cose belle meritano davvero di essere esposte.

Informazioni utili

Evento: Ficus al Massimo – Christmas Edition

Date: 5, 6, 7, 8 dicembre 2026 12 e 13 dicembre 2026 19 e 20 dicembre 2026

Orario: dalle 10.00 alle 20.00

Location: Garum Museo della Cucina

Indirizzo: Via dei Cerchi 87, Roma, davanti al Circo Massimo

Espositori: 150 brand indipendenti da tutta Italia, con 50 espositori diversi ogni weekend

Proposte: Oltre 10.000 idee regalo

Ingresso: Gratuito