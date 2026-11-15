SuperCat Show 2026: il ministro Nordio premia i gatti di razza

“Vi porto i saluti dei miei gatti. Ho sempre accolto in casa gatti randagi e mia moglie è proprio come me: siamo due veri gattari. Abbiamo una bella casa, con tende, divani e tappeti sistematicamente semidistrutti dai nostri gatti. Ma senza alcun rammarico. Questi arredi sono fatti per essere distrutti da loro quando qualcuno li accoglie in casa. Un gatto non deve essere solo nutrito, ma accolto e coccolato. E quello che il gatto ti restituisce è straordinario". A parlare è il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto oggi al SuperCat Show, da sempre grande appassionato di gatti e orgoglioso proprietario di due splendidi esemplari rossi, Rufus e Romeo Leonetto. Il Guardasigilli ha premiato l’associazione Arca Gatti della Piramide odv – partner storico della manifestazione e da sempre in prima linea per promuovere l’adozione dei gatti di razza stradale– consegnando una targa alla presidente Marzia Novelli. Al SuperCat Show di quest’anno hanno partecipato oltre 600 gatti di razza da tutto il mondo che, come da tradizione, hanno fatto da preziosa vetrina e ‘dato una zampa’ a quelli meno fortunati in cerca di famiglia. “I gatti hanno sempre avuto un ruolo fondamentale – prosegue Nordio – fin da piccolo ho sempre avuto gatti, sono loro, ovviamente i padroni della casa, mia moglie è perfettamente gattara come me, quando mi sono sposato eravamo entrambi ‘ragazzi padri’, lei aveva il suo gatto e io il mio. I miei gatti hanno sempre avuto nomi shakespeariani, come Norfolk e Bolingbroke, però con mia moglie sono arrivati a un compromesso, per questo oggi abbiamo nomi come Rufus e Romeo Leonetto”.



ADOTTATI 25 TROVATELLI

E la presenza del ministro Nordio è stata di buon auspicio per i gatti meno fortunati: in questa 28ª edizione del SuperCat Show sono stati ben 25 i mici di ‘razza stradale’ ad aver trovato casa, un traguardo importante confermato con entusiasmo dalla stessa associazione.



DAL GIGANTE COSMO A NANA SUPERGIRL

Tra i corridoi della kermesse i numerosi visitatori hanno potuto ammirare gli oltre 600 gatti di razza del SuperCat Show, tutti dalla bellezza straordinaria. Dal Maine Coon Cosmo, uno dei più grandi, che pesa 12 chili, ha 9 anni e arriva dall’allevamento King’s Landing, un vero gigante a quattro zampe a Nana Supergirl (il nome dice tutto!) una dolcissima gattina Persiana dell’allevamento Dei Toltechi, lunga appena quanto una spazzola e dal peso di appena un chilo e 300 grammi: la più piccola di statura del SuperCat Show e simpatica mascotte dell’evento.



I NUMERI DELLA 28° EDIZIONE

Grande successo al SuperCat Show 2026, 28 edizione, da numeri record. Oltre 30.000 visitatori in due giorni, lancio di tre video educativi del Ministero della Salute per sensibilizzare sull’uso del microchip, sull’adozione responsabile e contro gli abbandoni, oltre 600 gatti di razza in passerella (tra cui Siberiani, Neva Masquarade, Devon Rex e Cornish Rex, per un totale di oltre 25 razze), più di 300 allevatori e circa 40 aziende del settore coinvolte, tra queste Monge (top sponsor), Schesir, Prolife, Royal Canin, Natural Trainer, Farmina e Oasy e ben 25 mici trovatelli felicemente adottati.