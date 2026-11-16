Biglietti Lazio-Lecce, la capolista torna all'Olimpico: in palio punti pesanti per la Serie A

La Serie A riparte dopo la sosta per le Nazionali e la Lazio torna davanti al proprio pubblico per difendere il primo posto. Sabato 21 novembre , alle ore 15:00, i biancocelesti affronteranno il Lecce allo Stadio Olimpico di Roma, in una sfida che mette di fronte due squadre con situazioni di classifica e obiettivi differenti. Per i padroni di casa l'occasione di dare continuità a un avvio di stagione da protagonisti, per i giallorossi un esame impegnativo nella corsa alla salvezza. Clicca qui per i biglietti

Lazio-Lecce, la squadra biancoceleste difende il primato: data, orario e precedenti

La Lazio arriva alla dodicesima giornata da capolista con 29 punti conquistati nelle prime undici partite. Dopo le vittorie contro Sassuolo e Cagliari, la formazione biancoceleste ha pareggiato 1-1 sul campo del Napoli, confermando la propria solidità.

Situazione diversa per il Lecce, che si presenta all'Olimpico con 10 punti e la necessità di allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica. I salentini sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Torino. L'ultimo confronto tra le due squadre, disputato a gennaio 2026, si è concluso senza reti.

Il nuovo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove acquistare i biglietti Lazio-Lecce

I biglietti per Lazio-Lecce sono in vendita per assistere alla partita della dodicesima giornata di Serie A Enilive 2026/27. I tifosi possono acquistare i biglietti online attraverso il circuito Corriere dello Sport-Ticket, accedendo alla pagina dedicata.

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