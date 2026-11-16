Ficus al Massimo, a Roma il fatto a mano entra al museo: 50 brand da tutta Italia per un weekend di shopping fuori dall'ordinario

Il 21 e 22 novembre dalle 10:30 alle 20:00 torna Ficus al Massimo, uno degli appuntamenti più originali dello shopping indipendente nel centro storico della Capitale. Nella cornice straordinaria del Garum – Museo della Cucina, a pochi passi dal Circo Massimo, 50 brand indipendenti, artisti e artigiani provenienti da tutta Italia daranno vita a un market che intreccia creatività contemporanea, bellezza e patrimonio storico. Un'occasione imperdibile per scoprire creazioni uniche in una delle location più sorprendenti di Roma. Ingresso gratuito.

A Roma ci sono luoghi che custodiscono la storia e altri che raccontano il presente. Poi ci sono occasioni speciali in cui questi due mondi si incontrano. È quello che accadrà il 21 e 22 novembre, quando le porte del Garum – Museo della Cucina, al civico 87 di via dei Cerchi, si apriranno nuovamente a Ficus al Massimo, trasformando uno degli spazi museali più affascinanti del centro storico in un sorprendente universo di creatività.

Una corte impreziosita da antiche statue, tre sale distribuite su due piani e un percorso che invita a perdersi tra bellezza, storia e nuove scoperte. Cinquanta realtà creative selezionate, provenienti da tutta Italia, porteranno a Roma il meglio delle proprie produzioni: gioielli artigianali, ceramiche d'autore, illustrazioni, sartoria indipendente, accessori originali, home decor, oggetti di design, vintage ricercato e piccole meraviglie impossibili da trovare nelle vetrine convenzionali.

Non il solito mercatino, ma un altro modo di vivere lo shopping a Roma

Un'esperienza che restituisce valore all'originalità e al lavoro indipendente, invitando il pubblico a scegliere oggetti che non seguono necessariamente le mode, ma raccontano una personalità. Un appuntamento che si distingue nel panorama degli eventi romani per la sua identità, la selezione dei brand e una location capace, da sola, di rendere speciale una giornata di shopping.

Dove la Roma antica incontra la creatività contemporanea

A rendere ancora più affascinante l'appuntamento è il dialogo tra il patrimonio storico del Garum Museo della Cucina e le nuove espressioni della creatività italiana. Il museo custodisce una straordinaria collezione dedicata alla storia della cucina e dell'alimentazione, tra utensili antichi, testimonianze di epoche lontane e ambienti che conservano il fascino della Roma di un tempo. In questo scenario, la creatività contemporanea trova una cornice insolita e suggestiva, dando vita a un percorso in cui passato e presente si incontrano con naturalezza. Il risultato è un market che non somiglia a nessun altro: un piccolo viaggio tra arte, artigianato, design e storia, nel cuore di una delle città più belle del mondo. Per chi ama scoprire nuovi talenti, cercare pezzi originali, sostenere le produzioni indipendenti o semplicemente trascorrere qualche ora in un luogo fuori dal comune, Ficus al Massimo rappresenta uno degli appuntamenti da segnare in agenda. Il 21 e 22 novembre, nel cuore di Roma, lo shopping indipendente ha un indirizzo decisamente insolito: quello di un museo.