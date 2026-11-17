A sette mesi dalla finale scudetto, Milano e Conegliano tornano a sfidarsi. Ad aprile le venete, campioni d’Italia per l’ottavo anno consecutivo, avevano chiuso la serie sul 3-1 contro la squadra milanese, che si era però aggiudicata gara 3 al Pala Verde . Ora il confronto si sposta in campionato, ma il peso resta quello di un big match.

Decima giornata di Serie A1: Milano e Conegliano a punteggio pieno dopo sette turni

Nel campionato 2026/27 a 14 squadre, le due formazioni hanno guidato la classifica fin dalle prime giornate. Dopo sette turni entrambe contavano sette vittorie su sette e 21 punti: Milano era arrivata a quota 21 con il 3-0 a Scandicci del 7 novembre, Conegliano con il 3-0 su Macerata il giorno dopo. Il Forum conosce bene la portata di questa sfida: nel 2023 la partita tra le due squadre nello stesso impianto richiamò 12.562 spettatori, all’epoca un record per una gara di pallavolo femminile in Italia.

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