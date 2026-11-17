Undici mesi di carcere per gli insulti razzisti rivolti a Kylian Mbappé durante una partita del Real Madrid . La giustizia spagnola ha emesso una nuova sentenza contro il razzismo negli stadi , condannando un tifoso del Real Oviedo per quanto accaduto nell'agosto del 2025. Una vicenda che aveva suscitato indignazione e che ora si chiude con una condanna penale, una sanzione economica e il divieto di accedere agli impianti sportivi per due anni. Determinante, per ricostruire l'accaduto, anche una particolare prova presentata dalla Liga.

Mbappé, cosa è successo durante Oviedo-Real Madrid

L'episodio risale al 24 agosto 2025, durante la sfida tra Real Oviedo e Real Madrid disputata allo stadio Carlos Tartière. Nel mirino di un tifoso della squadra di casa era finito Kylian Mbappé, bersaglio di gesti e versi razzisti dopo aver segnato il primo gol della partita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso l'analisi delle immagini e dei filmati, l'uomo, presente nel settore riservato ai sostenitori dell'Oviedo, aveva imitato una scimmia attraverso movimenti del corpo e suoni della bocca. Comportamenti che avevano immediatamente fatto scattare la denuncia della Liga e l'apertura di un'indagine da parte della Polizia Nazionale spagnola. Il tifoso era stato arrestato nel settembre successivo e, dopo essere stato ascoltato in commissariato, era comparso davanti al giudice del Tribunale di Istruzione numero 1 di Oviedo. Anche il club asturiano aveva preso posizione, annunciando l'intenzione di intervenire con la massima fermezza consentita dal proprio statuto.

Insulti razzisti a Mbappé, la condanna e la prova decisiva

La Seconda Sezione del Tribunale Provinciale delle Asturie ha riconosciuto l'imputato colpevole di un crimine d'odio, ai sensi dell'articolo 510.2.a) del Codice penale spagnolo. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità e i giudici hanno tenuto conto della circostanza attenuante legata allo stato di ebbrezza al momento dei fatti. La pena stabilita è di undici mesi di reclusione, ai quali si aggiungono una multa di otto euro al giorno per sei mesi e l'interdizione dalle attività professionali nei settori dell'istruzione, dell'insegnamento, dello sport e del tempo libero per tre anni e undici mesi. Ma il tifoso non passerà neppure un giorno in carcere, grazie alla sospensione della pena prevista in assenza di precedenti penali. Il beneficio è subordinato anche al divieto di accedere, per due anni, agli stadi che ospitano competizioni sportive ufficiali. Un ruolo importante nella ricostruzione della vicenda è stato svolto dalla Liga, che ha presentato diverse perizie, tra cui una relazione basata sulla lettura labiale. Un elemento che ha contribuito a chiarire quanto accaduto sugli spalti e a sostenere l'accusa.

La reazione del Real Madrid e la battaglia contro il razzismo

A rendere pubblica la sentenza è stato il Real Madrid, che si era costituito come accusa privata nel procedimento avviato dalla Liga. Attraverso un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha confermato la condanna del responsabile degli insulti razzisti rivolti al suo attaccante, ribadendo la volontà di contrastare ogni forma di discriminazione. La società madrilena ha sottolineato che continuerà a intervenire nei procedimenti giudiziari relativi a episodi analoghi, confermando il proprio impegno a combattere il razzismo nel calcio e nello sport. Anche perché quello di Mbappé non è un caso isolato. La nuova sentenza si aggiunge alle precedenti condanne penali pronunciate in Spagna per comportamenti razzisti nei confronti dei calciatori del Real Madrid, in occasione di partite disputate negli stadi Mestalla, Son Moix, Vallecas e José Zorrilla. Un altro provvedimento giudiziario che conferma come la lotta al razzismo negli stadi spagnoli si stia spostando sempre più anche nelle aule dei tribunali, con conseguenze penali concrete per i responsabili.