David Beckham non avrebbe mai immaginato di trovare i profumi che portano il suo nome tra gli scaffali di un discount. O, peggio ancora, in un cestino delle offerte speciali di una stazione di servizio. Proprio questa scoperta ha fatto infuriare la società dell'ex calciatore. Una vicenda che ha scatenato una battaglia legale milionaria, tra accuse di danni d'immagine, royalties non pagate e una rottura commerciale che rischia di finire davanti ai giudici di New York.

David Beckham, i profumi venduti a prezzi stracciati

David Beckham ha costruito negli anni un impero commerciale fondato soprattutto sulla forza della propria immagine. Un nome diventato sinonimo di eleganza, stile e successo internazionale, che l'ex capitano della nazionale inglese ha saputo trasformare in un marchio riconosciuto in tutto il mondo. Per questo la sua società, DB Ventures, ha reagito con "shock e sgomento" alla scoperta che alcune fragranze della linea David Beckham sono finite in punti vendita considerati incompatibili con il posizionamento del brand. Secondo i documenti giudiziari depositati presso la Corte Suprema di New York e riportati dal Daily Mail, i profumi sono stati commercializzati anche attraverso Poundland, nota catena britannica di negozi a basso costo, e addirittura all'interno di un cestino delle offerte speciali in una stazione di servizio. Una collocazione che, per i legali di David, avrebbe associato il nome Beckham a prodotti economici e fortemente scontati, compromettendo un'immagine costruita e valorizzata nel corso di decenni. Al centro della controversia c'è Coty, multinazionale della cosmetica che da oltre dieci anni si occupa della produzione e della distribuzione delle fragranze dell'ex calciatore. Una collaborazione dalla quale sono nate circa 45 profumazioni.

Beckham fa causa a Coty, chiesti 41 milioni di dollari

La questione, però, non riguarda soltanto il prestigio del marchio. DB Ventures ha avviato una causa contro Coty chiedendo un risarcimento complessivo di 41 milioni di dollari, pari a circa 35 milioni di euro, per presunte violazioni degli accordi commerciali. Per la società di Beckham, il distributore avrebbe consentito la vendita delle fragranze attraverso canali non autorizzati, danneggiando il valore commerciale del brand. Le contestazioni comprendono anche una questione economica. Gli avvocati dell'ex calciatore sostengono che Coty avrebbe sottostimato le vendite nette per circa 123 milioni di dollari, causando una perdita di 6 milioni di dollari in royalties non corrisposte. Inoltre, sempre secondo l'accusa, prodotti per un valore di 24 milioni di dollari sarebbero stati commercializzati attraverso canali di distribuzione non autorizzati. Nei documenti legali viene ricordato il percorso di Beckham, descritto come una delle personalità più influenti nel mondo della moda e degli affari legati allo sport. Viene citato anche il titolo di Cavaliere ricevuto da re Carlo, a conferma del prestigio internazionale raggiunto dall'ex giocatore. Ma Coty respinge le accuse e ha chiesto l'archiviazione del procedimento. La multinazionale nega di aver venduto direttamente i profumi a Poundland e sostiene di avere il diritto contrattuale di scegliere i canali attraverso i quali distribuire i prodotti.

La replica di Coty e l'impero da oltre un miliardo di Beckham

Dietro lo scontro giudiziario potrebbe esserci anche una questione di contratti e strategie commerciali. Lo scorso gennaio Authentic Brands Group, che detiene i diritti del marchio Beckham, ha raggiunto un accordo con Interparfums, concorrente di Coty, per affidarle la licenza delle fragranze a partire da gennaio 2027. Proprio questo passaggio è uno degli elementi centrali della difesa di Coty. A detta della multinazionale, la causa non sarebbe realmente motivata dalla tutela dell'immagine dell'ex calciatore, ma dal tentativo di DB Ventures di accelerare la conclusione del rapporto commerciale e trasferire anticipatamente l'attività al nuovo partner, nonostante la scadenza contrattuale indicata nel 2028. Una ricostruzione contestata, nei fatti, dalle accuse formulate dalla società di Beckham e sulla quale dovrà pronunciarsi la giustizia americana. Intanto gli affari dell'ex campione continuano a prosperare. Dopo il ritiro dal calcio professionistico nel 2013, Beckham ha consolidato un impero economico che comprende collaborazioni con marchi internazionali, accordi di licenza e produzioni audiovisive. Il suo gruppo, DRJB Holdings, comprende DB Ventures, Seven Global e Studio 99, la società che ha realizzato anche documentari Netflix dedicati alla sua vita e a quella della moglie Victoria Beckham. Nel 2026 l'ex calciatore ha ricevuto un dividendo di 51 milioni di dollari, anche grazie a una serie di accordi pubblicitari legati ai Mondiali di calcio. Ad oggi il patrimonio complessivo della famiglia Beckham è stimato in 1,2 miliardi di sterline.