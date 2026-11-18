AVERSA - Un gesto di solidarietà che può fare la differenza. Sabato 21 novembre, dalle 9 alle 13, il Center Union di Aversa, in Viale Kennedy 35, ospiterà “Dona, fai la differenza”, iniziativa promossa da Union Gas e Luce in collaborazione con la Casa del Donatore di Aversa per sensibilizzare sull'importanza della donazione del sangue. All'evento parteciperà anche Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato e testimonial di Union, che incontrerà i partecipanti e sosterrà la campagna di sensibilizzazione. «Non serve essere campioni per fare un gesto da campioni», è il messaggio lanciato dall'ex pugile. L'iniziativa si inserisce nell'impegno di Union a favore del territorio e della responsabilità sociale, con l'obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e realtà locali nella promozione della cultura della donazione. «L'energia più bella è quella che condividiamo», il messaggio che accompagna l'evento.