Il giornalismo e la televisione italiana perdono uno dei loro protagonisti più autorevoli. È morto Corrado Augias , giornalista, scrittore, saggista e storico volto della Rai e di Repubblica. Aveva 91 anni. Intellettuale raffinato, divulgatore instancabile e osservatore attento della società, ha attraversato oltre sessant'anni di storia culturale e politica del Paese, conquistando generazioni di lettori e telespettatori. Soltanto un mese fa aveva annullato uno spettacolo in programma al Teatro Regio di Parma.

Corrado Augias, una vita tra giornalismo e televisione

Nato a Roma nel 1935, Corrado Augias ha dedicato la propria esistenza al giornalismo, alla scrittura e alla divulgazione culturale, costruendo una carriera capace di spaziare dalla carta stampata al piccolo schermo. Firma storica di Repubblica, ha collaborato anche con L'Espresso e Panorama, lavorando come corrispondente dall'estero, tra Parigi e New York. Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo soprattutto grazie alla tv. Nel 1987 ha dato vita a Telefono giallo, trasmissione dedicata ai misteri della cronaca nera e ai casi giudiziari irrisolti, diventata uno dei programmi più riconoscibili della Rai. Nel 1990 è arrivato Babele, format innovativo interamente dedicato alla letteratura, ai libri e ai loro autori. Nel 1994 ha lasciato la Rai per approdare a Telemontecarlo, dove ha condotto Domino, talk show incentrato sull'attualità e sull'approfondimento politico. Dopo l'esperienza al Parlamento europeo, dal 1994 al 1999, è tornato al servizio pubblico, consolidando il proprio ruolo di divulgatore con trasmissioni come Le storie-Diario italiano, Enigma, Visionari, Quante storie, Città segrete e Rebus. L'ultima fase della sua carriera televisiva lo ha visto protagonista su La7 con La Torre di Babele, programma attraverso il quale ha continuato a raccontare la storia, la politica e le grandi trasformazioni della società contemporanea.

Il legame con la carta stampata e i libri

Accanto alla televisione, Corrado Augias ha coltivato per tutta la vita un rapporto privilegiato con la parola scritta. Per vent'anni, dal 2001 al 2021, ha curato la rubrica delle lettere dei lettori di Repubblica, rispondendo a quasi seimila interventi e affrontando questioni politiche, sociali, morali e culturali. Altrettanto significativa la sua produzione letteraria. Romanzi gialli, saggi storici, opere teatrali e libri d'inchiesta hanno accompagnato la sua attività giornalistica, confermandone la curiosità intellettuale e la capacità di rendere accessibili anche gli argomenti più complessi. Tra i temi a lui più cari figuravano la storia delle città, i grandi enigmi del passato, il potere e le religioni. Un interesse che ha alimentato numerosi successi editoriali, contribuendo a fare di Augias uno degli autori italiani più apprezzati nel panorama della divulgazione.

Le battaglie civili, il rapporto con la religione e gli ultimi impegni

Intellettuale laico e sostenitore della libertà individuale, Corrado Augias non ha mai nascosto le proprie convinzioni personali e politiche. Si è sempre dichiarato ateo e favorevole alla legalizzazione dell'eutanasia, condividendo alcune delle battaglie promosse dall'Associazione Luca Coscioni e dai Radicali Italiani. Il suo ateismo non gli ha impedito di sviluppare un profondo interesse per la storia delle religioni e per il ruolo della fede nella società. Anzi, proprio il confronto tra ragione, spiritualità e tradizione è diventato uno dei fili conduttori della sua produzione saggistica. Tra le opere più conosciute figurano Inchiesta su Gesù, pubblicato nel 2006 insieme a Mauro Pesce, Disputa su Dio e dintorni, scritto nel 2009 con Vito Mancuso, e I segreti del Vaticano, uscito nel 2010. Con la sua scomparsa, il giornalismo italiano perde una delle sue voci più colte e riconoscibili, capace di coniugare rigore, spirito critico e divulgazione.