ROMA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , mercoledì 25 novembre dalle ore 15:00 alle 18:00 , il CPIA 3 Roma (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti) e il SAI Grottarossa (Sistema Accoglienza Integrazione – Medihospes), con il supporto di Roma Capitale, aprono le porte della sede di Via al Sesto Miglio 78 per l'evento "Dall’ombra alla luce: voci di donne contro la violenza" . Un pomeriggio aperto alla cittadinanza e al territorio per dire "no" a ogni forma di abuso e discriminazione attraverso il linguaggio dell’arte, della parola e della condivisione. L’iniziativa nasce dal lavoro congiunto tra studenti, studentesse e ospiti del centro di accoglienza, trasformando la scuola in uno spazio vivo di ascolto e memoria collettiva.

Il percorso si aprirà fin dagli spazi esterni dell’istituto con un’installazione diffusa di scarpette rosse e un canto tradizionale della Costa d'Avorio che accompagnerà i presenti fino al salone interno. Qui, sullo sfondo della video-installazione "Anima" dell'artista Tiziana Barcaroli, si alterneranno letture di poesie, testi scritti dalle stesse partecipanti e dalle loro famiglie, testimonianze personali e un intenso contrappunto di voci femminili e maschili, fino al grido corale "Non una di più" declinato nelle diverse lingue d'origine degli studenti e in italiano. A seguire, spazio alle riflessioni dei protagonisti, ai saluti istituzionali e a un momento conviviale.

Informazioni sull’evento: