Scampia, inaugurato il nuovo campo polivalente: sport e aggregazione nel cuore del quartiere
Una giornata di pioggia non ha fermato la comunità di Scampia, che questa mattina si è ritrovata presso la parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio per l’inaugurazione del nuovo campo polivalente di basket e pallavolo, intitolato alla memoria di Alessandro Sacco. Una cerimonia molto partecipata, che ha visto protagonisti padre Alessandro Gargiulo, parroco della chiesa, e Giuseppe Sacco, padre del giovane al quale è dedicata la struttura. Un’occasione per ritrovarsi e condividere un momento importante per la vita del quartiere.
Il nuovo impianto rappresenta un’opportunità concreta per i ragazzi del territorio, che potranno contare su uno spazio dove praticare sport, incontrarsi e trascorrere il proprio tempo libero. Un’iniziativa che conferma il ruolo della parrocchia come punto di riferimento per le famiglie e per le nuove generazioni.
L’inaugurazione assume un significato particolare in un quartiere come Scampia, troppo spesso al centro della cronaca per le sue criticità e ancora oggi legato a stereotipi difficili da superare. Una realtà che, però, continua a raccontare anche un’altra storia, fatta di impegno quotidiano, partecipazione e iniziative rivolte soprattutto ai più giovani. La presenza di tante persone, nonostante il maltempo, ha testimoniato quanto il territorio abbia bisogno di occasioni come questa. Perché investire nello sport e negli spazi di aggregazione significa offrire nuove opportunità, valorizzando il senso di appartenenza e il legame tra le persone.
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