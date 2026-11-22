Una giornata di pioggia non ha fermato la comunità di Scampia, che questa mattina si è ritrovata presso la parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio per l’inaugurazione del nuovo campo polivalente di basket e pallavolo, intitolato alla memoria di Alessandro Sacco. Una cerimonia molto partecipata, che ha visto protagonisti padre Alessandro Gargiulo, parroco della chiesa, e Giuseppe Sacco, padre del giovane al quale è dedicata la struttura. Un’occasione per ritrovarsi e condividere un momento importante per la vita del quartiere.