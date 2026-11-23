Quest’anno la ricerca dei regali di Natale diventa un viaggio nella storia, tra i saloni affrescati di una delle più affascinanti dimore cinquecentesche dei Castelli Romani. Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, dalle 10:00 alle 20:00, Park Hotel Villa Grazioli, in via Umberto Pavoni 19 a Grottaferrata (Roma), riapre le sue porte per la VIII edizione del Christmas Market. Ci sono luoghi in cui anche la ricerca del regalo perfetto diventa un’esperienza indimenticabile. Luoghi in cui la bellezza attraversa i secoli, l’arte dialoga con la creatività contemporanea e il Natale ritrova il fascino delle cose scelte con cura.

È proprio questa l’atmosfera che prenderà vita nell’antica dimora cinquecentesca, adagiata sulle colline dei Castelli Romani, che per due giornate accoglierà oltre 5.000 idee regalo e pezzi unici, due maestri presepisti all’opera dal vivo, concerti e incursioni musicali tra le sale affrescate, animazione e laboratori creativi per bambini, realtà aumentata nella Galleria del Pannini e, al calare della sera, un grande videomapping 3D che trasformerà la facciata storica della Villa in un suggestivo racconto di luce.

L'ATMOSFERA E LA VILLA

Park Hotel Villa Grazioli, un capolavoro del Rinascimento, custodisce al suo interno sale impreziosite da affreschi storici che raccontano secoli di arte e cultura. Gli interni sono adornati con scene che variano dalle allegorie mitologiche a paesaggi idilliaci. Per un intero fine settimana, i suoi saloni affrescati dal Pannini e da grandi maestri del passato non saranno semplicemente lo scenario di un evento, ma si trasformeranno in un rifugio per l’anima, un luogo sospeso nel tempo dove riscoprire il calore più autentico, intimo e sognante del Natale.

Per due giorni l’atmosfera più attesa dell’anno entrerà letteralmente dentro la storia.

OLTRE 5.000 IDEE REGALO E LA MAGIA DEI PRESEPI

IL FATTO A MANO DIVENTA PROTAGONISTA

Sotto le volte dipinte e le architetture storiche delle sale nobili, il fatto a mano si fa racconto. Passeggiare tra i saloni della Villa significa immergersi in un labirinto di bellezza.

Artisti e creativi accuratamente selezionati in tutta Italia racconteranno la propria storia attraverso creazioni uniche.

Ceramiche modellate e dipinte a mano, abiti sartoriali che celebrano il fascino del pezzo unico, tra tagli ricercati, volumi contemporanei e tessuti scelti con cura. Sciarpe tessute lentamente su antichi telai, dove lane pregiate diventano trame da indossare.

E poi gioielli dal design ricercato, tra forme essenziali, dettagli inattesi e lavorazioni minuziose, pensati per diventare segni distintivi di chi li indossa.

Illustrazioni, candele dalle essenze avvolgenti, borse, pellami italiani lavorati secondo tradizione, lingerie, piccola sartoria per bambini, creazioni in legno, kokedama e terrarium che portano frammenti di natura negli interni. Non mancheranno creazioni dal carattere poetico e fiabesco: personaggi e piccole figure realizzati anche con materiali di recupero, ciascuno con una propria espressione e personalità.

Ma la vera gemma di questa ottava edizione risiede in una presenza senza precedenti: per la prima volta il pubblico potrà ammirare la maestria di ben due maestri presepisti all’opera dal vivo.

Con gesti antichi, sapienti e cadenzati, la materia grezza prenderà forma sotto gli occhi meravigliati dei presenti, plasmando personaggi, natività e scorci d’incanto che custodiscono il valore più profondo della tradizione natalizia.

UN VIAGGIO SENSORIALE TRA SUONI, PROFUMI E PROIEZIONI DI LUCE

L’esperienza della visita abbraccerà tutti i sensi in un percorso continuo di meraviglia.

Gusto e profumi

Sulla panoramica Terrazza Grazioli, il piacere della buona tavola accompagnerà i visitatori durante tutta la giornata, dalla colazione al pranzo, fino a una piacevole pausa pomeridiana o a un aperitivo al tramonto. L’aria frizzante di tardo autunno si riempirà dei profumi di dolci appena sfornati, specialità gastronomiche e sapori della tradizione dei Castelli Romani. Ad accompagnare le proposte culinarie, vin brulé, vini biologici, birre artigianali e una sorprendente selezione di ben 50 tipologie di spritz.

Note di Natale sospese nell’aria

Flash mob musicali a cura di Alberto Tozzi e concerti dal vivo con il coro Crypters risuoneranno con grazia tra le navate affrescate, regalando la sensazione incantata di passeggiare all’interno di una fiaba d’altri tempi.

UN VIAGGIO NEL TEMPO CON LA REALTÀ AUMENTATA

Nella maestosa Galleria del Pannini, arte e innovazione si incontrano per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nella storia.

Grazie alla tecnologia dei visori Meta Quest 3, sarà possibile esplorare la Galleria attraverso la realtà aumentata, vivendo un'esperienza che unisce il fascino degli affreschi storici alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

Costo dell’esperienza: 5 euro.

LA VILLA SI ILLUMINA: LO SPETTACOLO DEL VIDEOMAPPING 3D

Al calare della sera, a partire dalle ore 18:00, la facciata storica di Villa Grazioli si trasformerà in un grande palcoscenico di luce.

Grazie a uno spettacolare videomapping 3D, le architetture della dimora prenderanno vita attraverso proiezioni, giochi di luce, colori e animazioni, dando forma a un suggestivo racconto visivo capace di sorprendere grandi e piccoli. Un incontro tra storia e tecnologia che regalerà ai visitatori uno dei momenti più emozionanti del Christmas Market.

LABORATORI CREATIVI E ATTIVITÀ PER BAMBINI

Due giornate dedicate alla fantasia, alla manualità e alla scoperta, con laboratori creativi pensati per i più piccoli e attività da condividere con gli adulti.

SABATO 28 NOVEMBRE

Papà, pettinami!

Un laboratorio speciale per papà e figlie

Orari: 11:00–12:00 | 12:00–13:00 | 14:30–15:30

Un laboratorio esperienziale pensato per i papà e le loro bambine, per imparare divertendosi alcuni semplici gesti per prendersi cura dei capelli. Tra spazzole, elastici e consigli pratici, i papà scopriranno come scegliere gli strumenti giusti, trattare i capelli delle più piccole e realizzare pettinature semplici, perfette per tutti i giorni. Un’occasione per condividere sorrisi, complicità e piccoli gesti che possono trasformarsi in grandi ricordi.

Laboratorio di ricamo e cucito creativo

Orario: dalle 10:00 alle 16:30

La bottega dei piccoli elfi

Decorazioni natalizie, fantasia e piccole magie fatte a mano

Orario: dalle 17:00 alle 19:00

Un laboratorio creativo in cui ogni bambino potrà realizzare e personalizzare le proprie decorazioni natalizie, da portare a casa e appendere all’albero.

DOMENICA 29 NOVEMBRE

La bottega dei piccoli elfi

Decorazioni natalizie, fantasia e piccole magie fatte a mano

Orario: dalle 10:30 alle 12:30

Laboratorio di ricamo e cucito creativo

Orario: dalle 12:30 alle 19:00

Medaglione di Natale -laboratorio creativo di ceramica per bambini

Un laboratorio in cui i bambini potranno realizzare con l’argilla un medaglione natalizio da appendere all’albero.

Attraverso la tecnica dell’ecoprint, potranno imprimere sulla superficie dell’argilla la forma e i dettagli di un rametto di pino, creando una decorazione ispirata alla natura.

Infine, potranno personalizzarlo con i colori, dando vita a un piccolo addobbo unico, realizzato con le proprie mani.

Orario: dalle 15:00 alle 16:00

Aspettando il Natale

Laboratorio di ceramica per un adulto e un bambino

Orario: dalle 16:00 alle 17:00

Un’esperienza creativa da condividere in coppia: ogni bambino parteciperà al laboratorio insieme a un adulto accompagnatore, sperimentando il piacere di modellare l’argilla e dare forma alla fantasia. Si realizzeranno decorazioni per la tavola delle feste e piccoli addobbi natalizi da appendere, da personalizzare con forme, dettagli e colori.

Animazione bimbi a cura di Doppiokaos sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 16 alle 19