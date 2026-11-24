Biglietti Inter-Genoa, a San Siro il debutto dei campioni in carica negli ottavi di Coppa Italia
L’ingresso in scena della detentrice del trofeo coincide con uno degli appuntamenti più attesi del programma degli ottavi di finale. Inter e Genoa si ritroveranno a San Siro per una gara da dentro o fuori che apre il percorso nerazzurro nella Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 e mette in palio un posto tra le migliori otto della competizione.
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Un doppio confronto ravvicinato tra Inter e Genoa, ma stavolta vale la Coppa
Sarà San Siro il palcoscenico degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Genoa, in programma martedì 1 dicembre 2026 alle ore 21:00. I nerazzurri, detentori del trofeo e testa di serie del tabellone, fanno il loro esordio stagionale nella competizione, mentre i rossoblù si presentano all'appuntamento dopo aver già superato due turni eliminatori. L'appuntamento assume un significato particolare anche per la vicinanza con il confronto di campionato tra le due squadre: Inter e Genoa si ritroveranno infatti a San Siro a distanza di appena tre giorni. Un doppio incrocio che potrebbe offrire indicazioni importanti sul momento delle due formazioni, prima della sfida secca che assegnerà il passaggio definitivo per i quarti di finale.
Biglietti Inter-Genoa: dove acquistarli
I biglietti sono acquistabili online sul circuito Corriere dello Sport-Ticket, il portale con cui il quotidiano propone i biglietti dei grandi appuntamenti dello sport e degli eventi in tutta Italia, dalla musica al teatro, dai festival alle fiere. Per la sfida di martedì 1 dicembre 2026 basta aprire la pagina dedicata, scegliere il settore e completare l’acquisto.
I biglietti per Inter-Genoa sono acquistabili attraverso il circuito Corriere dello Sport-Ticket al seguente link ufficiale:
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