L’ingresso in scena della detentrice del trofeo coincide con uno degli appuntamenti più attesi del programma degli ottavi di finale. Inter e Genoa si ritroveranno a San Siro per una gara da dentro o fuori che apre il percorso nerazzurro nella Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 e mette in palio un posto tra le migliori otto della competizione. Vivi gli ottavi di Coppa Italia dal vivo : acquista i biglietti per Inter-Genoa

Un doppio confronto ravvicinato tra Inter e Genoa, ma stavolta vale la Coppa

Sarà San Siro il palcoscenico degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Genoa, in programma martedì 1 dicembre 2026 alle ore 21:00. I nerazzurri, detentori del trofeo e testa di serie del tabellone, fanno il loro esordio stagionale nella competizione, mentre i rossoblù si presentano all'appuntamento dopo aver già superato due turni eliminatori. L'appuntamento assume un significato particolare anche per la vicinanza con il confronto di campionato tra le due squadre: Inter e Genoa si ritroveranno infatti a San Siro a distanza di appena tre giorni. Un doppio incrocio che potrebbe offrire indicazioni importanti sul momento delle due formazioni, prima della sfida secca che assegnerà il passaggio definitivo per i quarti di finale.

Biglietti Inter-Genoa: dove acquistarli

I biglietti sono acquistabili online sul circuito Corriere dello Sport-Ticket, il portale con cui il quotidiano propone i biglietti dei grandi appuntamenti dello sport e degli eventi in tutta Italia, dalla musica al teatro, dai festival alle fiere. Per la sfida di martedì 1 dicembre 2026 basta aprire la pagina dedicata, scegliere il settore e completare l’acquisto.

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