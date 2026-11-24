Gemma Galgani senza freni sullo sgabello di Belve, tra amore, confessioni intime e spassosi botta e risposta con Francesca Fagnani . Si definisce "Generosa in amore sotto ogni punto di vista" e Fagnani le chiede: "Perché lei piace così tanto?". "Non sono una persona inibita e non penso che arrivata alla mia età debba vergognarmi", risponde Gemma, che poi rivendica: "Non ho tabù rapportati alla mia età per l’intimità".

Gemma Galgani tra Tina Cipollari e Walter Chiari

Nell’intervista non risparmia stoccate a Tina Cipollari, sua acerrima nemica in Uomini e Donne. "Lei è un po’ ossessionata da Tina", osserva Fagnani. "È lei che mi ossessiona! Mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei?" risponde maliziosa Gemma. "Dice che non ha lo stesso successo con gli uomini?" domanda quindi la giornalista. "Può darsi che lei sia un po’ invidiosa" replica Gemma.

A Francesca Fagnani Gemma Galgani rivela anche racconti inediti sui suoi amori e per la prima volta ammette una sua storia con Walter Chiari. Su Uomini e Donne confessa: "Sono rinata con la trasmissione. Ho iniziato che avevo le ballerine, poi sono passata ai tacchi 12 e non mi fermavo più”. "Cosa non le piace della popolarità" domanda Fagnani e Gemma dice: "Il fatto che mi possano vivere come un personaggio, che non sono e non mi sento tale".

Al via l’ottava stagione di "Belve", il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Our Films. Prima puntata oggi martedì 24 novembre in prima serata su Rai 2 alle 21.25. Tra gli ospiti della puntata Gemma Galgani. Gli altri ospiti sono Francesco Totti e Pierfrancesco Favino. Tornano anche gli ormai famosi provini, che quest’anno si chiamano "Belve in prova": persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. E non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. L’appuntamento con Belve è per oggi, martedì 24 novembre, in prima serata su Rai 2 e on demand su RaiPlay e Disney+.