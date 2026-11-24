Pierfrancesco Favino , uno degli attori più apprezzati e istrionici del cinema italiano, si racconta a Francesca Fagnani in un’intervista intensa e sorprendente. Dalla lunga gavetta al successo, dalle difficoltà nell’interpretare una famosa scena di sesso in un film di Sollima fino al suo rapporto con il cosiddetto circoletto. Rifiuta l’etichetta di “Reuccio dei biopic” e dice di non piacersi fisicamente. Ma a Fagnani l’attore svela anche un segreto inaspettato. " Fin da ragazzo sento delle presenze . Capita ancora oggi. Una volta con la mia amica Sabrina Impacciatore ". "Lei infatti qui a Belve ci ha riferito di una serata spaventosa ", interviene Fagnani. "Eravamo insieme", rivela Favino.

Favino: "Sono stato malissimo per quella scena di Suburra"

Nello studio di Belve Pierfrancesco Favino ripercorre i momenti più importanti della sua carriera. "C’è una scena in cui si è vergognato molto?" chiede Fagnani. "In Suburra. Sono stato malissimo - confessa l’attore, riferendosi a una famosa scena molto forte di sesso nel film di Stefano Sollima - Sono amico di Stefano, però mi dava fastidio la situazione". "Cosa le dava fastidio?" domanda la giornalista. "L’utilizzo del corpo. Era una scena di potere". "Non poteva dire di no?" insiste Fagnani e Favino ammette: "L’ho capito dopo. Non sapevo che mi avrebbe dato così fastidio".

Rispondendo alle domande di Fagnani sul mondo del cinema, Favino osserva: "La bellezza a volte rischia di offuscare il talento". "E in Italia chi le viene in mente per cui la bellezza ha offuscato il resto?" domanda quindi la giornalista. "Kim Rossi Stuart è uno dei più grandi attori della mia generazione ma penso che a volte la sua avvenenza non abbia fatto vedere quanto invece è bravo" sostiene Favino. Non mancano poi domande su uno dei temi must (e più apprezzati) di Belve: "Dicono che fa tutto Favino, quindi la tessera del circoletto lei ce l’ha o no?" chiede Fagnani. E lui risponde…… Infine spassosa performance da imitatore di Favino. "Imita anche i cani, no attori, dico i cani veri?" lo incalza simpaticamente Fagnani e Favino regala uno dei momenti più esilarati dell’intervista.

Al via l’ottava stagione di "Belve", il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Our Films. Prima puntata oggi martedì 24 novembre in prima serata su Rai 2 alle 21.25. Tra gli ospiti della puntata Pierfrancesco Favino. Gli altri ospiti sono Francesco Totti e Gemma Galgani. Tornano anche gli ormai famosi provini, che quest’anno si chiamano "Belve in prova": persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. E non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. L’appuntamento con Belve è per oggi, martedì 24 novembre, in prima serata su Rai 2 e on demand su RaiPlay e Disney+.