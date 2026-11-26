A soli 17 anni ha avuto il coraggio di opporsi a un matrimonio combinato per non rinunciare al suo sogno: diventare insegnante. La storia di Heema Ninama , una giovane indiana originaria di Barkheda, nello Stato del Madhya Pradesh, ha fatto il giro del mondo, arrivando a conquistare anche David Beckham . L'ex calciatore ha voluto celebrare il coraggio e la determinazione della ragazza condividendo la sua vicenda sui social in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia.

Heema Ninama, la diciassettenne che ha detto no a un matrimonio combinato

Appartenente alla comunità indigena Bhil, Heema è cresciuta in una famiglia dalle modeste condizioni economiche. I suoi genitori, entrambi analfabeti, lavorano come braccianti e possiedono un piccolo appezzamento di terreno agricolo. Nonostante le difficoltà, la ragazza si è sempre distinta per gli ottimi risultati scolastici. Quando ha scoperto che il padre aveva organizzato il suo matrimonio, alcune delle cerimonie tradizionali legate alle future nozze erano già iniziate. Heema, però, non aveva alcuna intenzione di rinunciare agli studi. Così, poco prima di sostenere gli esami del decimo anno scolastico, ha deciso di chiedere aiuto al preside del suo istituto, Gyanendra Prasad Ojha. L'uomo ha convocato il padre della studentessa, ricordandogli che i matrimoni minorili sono vietati dalla legge indiana. Il suo intervento si è rivelato decisivo: la famiglia ha accettato di rinunciare alle nozze, permettendo alla diciassettenne di proseguire il suo percorso di formazione.

La storia di Heema conquista David Beckham

La determinazione della giovane indiana non è passata inosservata. A interessarsi alla sua vicenda è stata anche l'UNICEF, che le ha offerto sostegno e ha contribuito a far conoscere la sua storia oltre i confini nazionali. A darle ulteriore visibilità ci ha pensato David Beckham, che sui social ha elogiato il coraggio della ragazza e il suo desiderio di aiutare altre bambine a diventare padrone del proprio futuro. Un riconoscimento del tutto inaspettato per Heema, che ha confessato di essere felicissima che la sua esperienza abbia raggiunto persone in ogni angolo del pianeta. Con un curioso retroscena: fino a poco tempo prima, la diciassettenne non sapeva nemmeno chi fosse David Beckham.

Il sogno di diventare insegnante e la passione per lo sport

Heema ha le idee chiare sul proprio futuro. Vuole diventare insegnante e tornare nella sua comunità per garantire ai bambini delle popolazioni indigene maggiori opportunità. Una vocazione nata durante l'infanzia, quando frequentava una scuola pubblica che poteva contare soltanto su due docenti. La carenza di insegnanti e le conseguenti difficoltà nell'apprendimento l'hanno spinta a desiderare un cambiamento. Ma lo studio non è la sua unica passione. Nonostante una disabilità fisica che le rende difficile camminare, Heema ha ottenuto diversi riconoscimenti nelle competizioni sportive distrettuali, soprattutto nelle gare di velocità e nel getto del peso. Anche in questo caso, fondamentale è stato l'incoraggiamento di un insegnante. "Mi interessava lo sport, ma, poiché non riesco a camminare bene, evitavo di partecipare. Il mio insegnante mi ha incoraggiata e mi ha detto che anch'io potevo farcela", ha raccontato Heema, che partecipa anche a concorsi di scrittura, disegno e oratoria. Oggi il suo sogno è restituire agli altri ciò che ha ricevuto dai suoi professori: la possibilità di credere nelle proprie capacità e di scegliere liberamente il proprio futuro.