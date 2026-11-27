Nel linguaggio quotidiano chiamarsi Fra' è molto più di un semplice intercalare: è uno slang, come Bro, che abbrevia le distanze e fa sentire un po' il senso della fratellanza anche quando i legami non sono sempre di sangue. In fondo è questo il senso dello spirito natalizio, che riesce nell'intento di farci condividere, compiere gesti solidali verso il prossimo, essere più connessi ai legami siano di amicizia o familiari. Ed è proprio a tutto questo che si ispira FRA', la Fiera del Regalo Accessibile, che torna puntuale con la sua undicesima edizione negli spazi coperti del Fusolab, in via della Bella Villa nel quartiere Alessandrino, per 8 giornate distribuite nei primi tre weekend di dicembre (5-6-7-8, 12-13 e 19-20 dicembre, dalle 10:00 alle 20:00).

Un' alternativa concreta alla frenesia del consumismo nei centri commerciali, dove spesso il senso del regalo verso chi ami perde la sua stessa anima, perché travolto da una corsa irrefrenabile. L'atmosfera di FRA' invece resta come sospesa nel tempo, permettendo alle famiglie di scegliere tra numerose varietà di regali artigianali, o realizzati perfino con materiali da riciclo, e di non incidere sui bilanci domestici. La regola d’oro della fiera resta, infatti, da sempre invariata: ogni oggetto esposto ha un prezzo massimo di 50 euro. Un tetto pensato per democratizzare la bellezza, dimostrando che un dono accessibile può racchiudere un valore umano e creativo immenso. In questo luogo magico al coperto oltre 200 artigiani, illustratori e piccole realtà indipendenti mostrano la bellezza di pezzi "fatti a mano", lontani da qualsiasi creazione realizzata con dispositivi digitali. Dalle ceramiche ai gioielli, dalla moda sostenibile alle stampe d’autore, fino alla cosmesi naturale e alle eccellenze gastronomiche, realizzati spesso attraverso il recupero e il riciclo di materiali, per dare nuova vita agli oggetti e ridurre l’impatto ambientale delle feste.

Ma "rimettere in circolo" a FRA’ significa anche prendersi cura degli altri. Cuore pulsante della manifestazione sarà infatti l’iniziativa solidale “Piccoli Aiutanti di Babbo Natale”, una raccolta di giocattoli e libri usati pensata per rimettere in movimento storie e sorrisi, trasformando il riutilizzo in un gesto concreto di vicinanza verso le famiglie del territorio. Non solo shopping ma anche un intero festival per bambini: Bamboom - Piccola fiera per piccoli monelli che si terrà proprio nelle giornate del 5 e 6 Dicembre, con attività, laboratori e spettacoli per i più piccoli, un'area retrogaming con postazioni per condividere insieme a grandi e piccini i giochi del passato, un'area food per un menù speciale curato da Fuk - Fusolab Urban Kitchen.

L’intero evento si svolge al piano terra, completamente al coperto e con ingresso gratuito, offrendo uno spazio accogliente e riparato per vivere l'attesa del Natale proprio come si faceva una volta, cioè piena di sorrisi autentici e allegria all'insegna della famiglia, il regalo in assoluto più importante che possediamo.