Il Parco del Circeo: natura, sport e leggenda

L'area protetta fa parte del progetto "Ambiente e Sport" in partnership con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Il Parco del Circeo: natura, sport e leggenda
Fabio Argentini
3 min

Viveva sull’isola di Eea e lì esercitava l’arte che l’avrebbe consegnata alla leggenda. Circe, la maga dell’Odissea, attirava gli uomini con il suo canto melodioso per poi trasformarli in animali. Proprio a lei, figlia del Dio Sole, deve il suo nome il Circeo: il celebre promontorio il cui profilo, secondo la mitologia, ricorda quello di una donna addormentata. Il Parco Nazionale del Circeo, istituito nel 1934, è uno dei più antichi d’Italia. Si estende per oltre 8.500 ettari lungo la costa laziale, custodendo un paesaggio unico: dal promontorio alle dune sabbiose, dalla foresta planiziale ai laghi costieri. Un patrimonio naturale, ma anche storico e culturale, oggi riconosciuto come riserva della biosfera dall’UNESCO. Al suo interno si trovano tracce di insediamenti preistorici, grotte, siti archeologici e ville di epoca romana che testimoniano la lunga storia di questo territorio. Non solo natura e storia: il parco è anche un paradiso per chi ama lo sport all’aria aperta. "Lungo la splendida costa e nelle acque del Tirreno - spiega Emanuela Zappone, Commissario del Parco - è possibile praticare sport acquatici come il SUP (stand up paddle), ideale per scivolare dolcemente sulle onde ammirando il panorama. Gli appassionati di immersioni e snorkeling possono esplorare i fondali marini ricchi di vita, mentre nel suggestivo Lago di Paola trovano spazio attività come canoa, kayak e dragon boat, perfette per chi cerca movimento e divertimento sull’acqua". 

I sentieri nel Parco del Circeo

Proprio sul lago operano scuole e reparti sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - tra cui Marina Militare, Guardia di Finanza, Polizia di Stato “Fiamme Oro” e Carabinieri Forestali - accanto a canoisti e canottieri di livello nazionale e internazionale. Sul litorale, invece, vela e surf offrono un connubio di tecnica, passione e sfida con la forza del vento e del mare. Il cuore verde del parco è la foresta del Circeo, attraversata da sentieri che invitano al trekking, al nordic walking e alle escursioni in bicicletta o in mountain bike, tra macchia mediterranea e scorci panoramici. Alcuni percorsi, più impegnativi e accessibili solo con guide autorizzate, conducono fino al celebre “Naso della Maga”, una spettacolare formazione rocciosa che regala vedute mozzafiato sul mare e sulla pianura circostante. "In questo contesto - conclude la Zappone - il Parco Nazionale del Circeo ha stipulato una convenzione con il Club Alpino Italiano (CAI) per la manutenzione, la segnaletica e la valorizzazione della rete sentieristica. Grazie a questa collaborazione, gli itinerari vengono resi più sicuri e fruibili, promuovendo una frequentazione consapevole e rispettosa dell’ambiente".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

