Intervista a Davide Cassani: "Il turismo consapevole in bici in punta di piedi"

Dal Giro di Spagna al giro delle Cinque Terre il passo è breve. Basta una veloce pedalata a Davide Cassani per passare da un pronostico sulla Vuelta a una dichiarazione d’amore alla Riviera di Levante. «Vengo a Bonassola (in Liguria, alle porte delle Cinque Terre, ndr) tutti gli anni a trovare un mio carissimo amico e devo dire che è meraviglioso, le strade sono poco trafficate. Partiamo alle 8 del mattino e facciamo 50-60 chilometri al giorno. Metti in moto le endorfine e alla fine ti senti un’altra persona».

Le Cinque Terre vivono alcune criticità come l’overtourism. Cosa si può fare secondo lei?

«Naturalmente bisogna tutelare l’ambiente, ma allo stesso tempo bisogna anche trovare un equilibrio per favorire chi vive e lavora qui. Mi sembra che qui la situazione sia ben controllata e tutelata».

Il turismo sportivo è molto sensibile a queste tematiche.

«Sì, penso ad esempio al cicloturismo che permette di salvaguardare l’ambiente e attira sul territorio persone già portate al rispetto nei confronti dell’ambiente».

Da ex ciclista su strada e ct della Nazionale, lei è una vera coscienza del ciclismo.

«Purtroppo o per fortuna ho 64 anni e da quando ne avevo 15 il ciclismo è entrato nella mia vita e non è più uscito. Da bambino sognavo di fare il corridore e ho capito fin da subito che, se volevo realizzare il mio sogno, dovevo impegnarmi: è una scuola di vita. Ma non è mai stato un sacrificio, io la bicicletta l’ho sempre voluta: per me fare un sacrificio sarebbe stato andare a lavorare in banca».

Per la prima volta, quest’anno la Vuelta partirà dall’Italia: domani il via a Torino. Non ci sarà però il grande favorito Pogacar. Chi è l’uomo da battere?

«Dico Vingegaard: il secondo posto al Tour gli sta stretto. Ma sono curioso di vedere cosa faranno gli italiani. Ci sarà Ciccone, che sta dimostrando di essere uno dei più forti, ma anche Pellizzari, Tiberi, Fortunato e Ganna. Una comitiva di corridori interessanti. È bello che questa volta si parta dall’Italia, ci sarà ancora più interesse per i nostri. E chissà, magari sarà uno stimolo maggiore per far bella figura».

Al Tour, Van Der Poel è finito al centro delle polemiche per una collaborazione commerciale con una compagnia di jet privati. Lui aveva risposto che non era una questione di lusso ma gli serviva per facilitare gli spostamenti di lavoro. Cosa ne pensa?

«Per avere un recupero migliore e una vita un po’ più agevole, alcuni sfruttano anche questa opportunità. Ogni tanto bisogna capire e mettersi anche nei panni degli altri, poi è naturale che dal punto di vista ambientale non è la cosa migliore».

Nel circuito e nei Grandi Giri c’è attenzione sull’ambiente?

«Assolutamente sì, chi va in bicicletta è portato ad avere un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente. È un mezzo che ti permette di non inquinare, di arrivare in punta di piedi e con educazione all’interno del territorio. Io nel mio piccolo cerco di salvaguardare l’ambiente il più possibile: quando posso uso la bici, che ti permette di arrivare in punta di piedi e con educazione. È l’ideale per visitare un territorio senza disturbare».

Lei è un grande tifoso del Bologna, quali sono le sensazioni per l’anno che verrà?

«Veniamo da due stagioni bellissime, siamo tornati a giocare la Champions e abbiamo conquistato la Coppa Italia. Abbiamo una società sana che sta facendo le cose giuste e siamo riusciti a ritagliarci uno spazio nella parte sinistra della classifica. Italiano è un ottimo allenatore ma anche tutta la società, a cominciare da Sartori, un direttore sportivo tra i migliori in Italia. Il Bologna mi diverte, vince belle partite. Magari non vinceremo il campionato ma abbiamo una squadra che ti fa sognare e quindi sono ben contento di essere tifoso del Bologna. Non mi sarei mai immaginato di andare al Dall’Ara a vedere una partita di Champions. Ogni tanto vado anche in trasferta, in Italia: sono andato a Torino e a San Siro la scorsa stagione».

Verrà a Roma domani per la prima di campionato?

«Non ci sarò, andrò a vedere mio figlio (Stefano Cassani, allenatore del Carpi in Serie C). La prima cosa che mi ha detto è stata: “Se vuoi venire allo stadio ti paghi il biglietto”. Ormai è diventato una sorta di talismano portafortuna».