Mase e Coni, un progetto che parte da lontano

Le federazioni stanno lavorando ai progetti di sostenibilità approvati nella prima Giunta Nazionale CONI guidata da Luciano Buonfiglio. Si tratta di iniziative nate dal protocollo d’intesa firmato nel 2024 dal MASE , con il Sottosegretario Claudio Barbaro , e dal Presidente del CONI Giovanni Malagò : un accordo, figlio di una visione lungimirante, che ha segnato una svolta importante per lo sport italiano.

Come si articola il protocollo

Presentato in una conferenza stampa molto partecipata, il protocollo si fonda su tre direttrici: la formazione, con l’obiettivo di creare la figura del manager della sostenibilità negli eventi sportivi; la promozione dello sport di base e inclusivo; e una serie di eventi pilota, nazionali e internazionali, per sperimentare buone pratiche di sostenibilità. Già a Piazza di Siena, nella finale di Coppa Italia e a Casa Azzurri durante gli Europei di calcio, sono state gettate le prime basi di questo percorso, che punta a diventare riferimento normativo per lo sport sostenibile. Tra le prime iniziative messe in campo dal protocollo d’intesa, ci fu anche Casa Italia ai Giochi olimpici di Parigi.

I medagliati di Parigi ambasciatori dell'ambiente

Nella casa degli azzurri, furono adottati dei criteri di sostenibilità, come l’efficientemente energetico della struttura, l’utilizzo di erogatori d’acqua per scoraggiare l’utilizzo di bottiglie di plastica e gli arredi della sala stampa ecocompatibili. E, soprattutto, furono insigniti del ruolo di ambasciatori dell’ambiente tutti gli atleti medagliati. MASE e CONI sono partner naturali per un nuovo corso dello sport che punti anche sull’educazione ambientale. Per questo, rivolgersi allo sport e ai suoi rappresentanti, ossia gli atleti che sono i più efficaci portatori e diffusori di valori sani nella società, è una chiave che venne ritenuta vincente. E, proprio nel quadro dell’importanza dell’educazione ambientale attraverso anche lo sport, nasce l’impegno del Corriere dello Sport e di queste pagine.