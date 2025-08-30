«Ho sempre fatto sport ma quando ero ragazzo odiavo correre. Poi 11 anni fa ho incontrato un amico che aveva appena corso da Aosta a Ventimiglia: 400 chilometri e 22.000 metri di salita. Non so che mi ha preso ma gli detto: “Vengo anche io, ma raccogliamo i rifiuti”. Mi ero allenato poco e male ma in otto giorni ce l’ho fatta». Le idee che cambiano il mondo nascono anche così. Parola di Roberto Cavallo, ecologista, saggista e fondatore del plogging, disciplina che consiste nel raccogliere rifiuti mentre si fa jogging o si cammina. «Io ci gioco molto dicendo che Erik Ahlstrom, che è un mio grande amico, è il papà di questa parola, ma noi italiani siamo i genitori - racconta - Sa, gli svedesi adorano dare il nome alle cose (ride, ndr). Era il 2017 e lui venne a sapere che io stavo già facendo questa attività in Italia, “Keep Clean and Run”, pulisci e corri. E lui ha l’idea di chiamarlo così unendo le parole svedesi “plocka upp” cioè “raccogliere” e “running”, che dà l’idea del movimento.



Com’è iniziata?

«Sono partito dai dati scientifici, cioè che il 75% dei rifiuti che troviamo in mare, compresi quelli che formano le famose isole di rifiuti negli oceani, provengono lontano dal mare. E ho deciso di farlo lungo i sentieri, per lasciare un pezzo di cammino più pulito di come lo avevo trovato. Ma non avrei mai pensato ci fosse un seguito. Poi l’allora sottosegretaria all’ambiente, Barbara Degani, mi ha suggerito di fare una maratona al centro e una al sud, dunque nel 2016 ho corso da San Benedetto del Tronto a Roma e nel 2017 dal Vesuvio al’Etna facendo circa 50 chilometri al giorno. Dall’anno successivo mi sono preso un allenatore e ho iniziato a fare le cose sul serio».



Cosa l’ha motivata?

«Due cose. La prima è che ha scatenato un effetto emulativo modello Forrest Gump, per cui molti mi chiedono se possono unirsi a me. Il secondo è che gli organizzatori delle gare di ultrarunning mi invitano a portare una testimonianza e questo mi ha permesso di correre con i più grandi ultra runner italiani, da Marco De Gasperi a Giorgio Calcaterra. Un po’ come se andassi a giocare a calcetto con Messi e Ronaldo».



Le ultime ultramaratone?

«Nel 2020 siamo andati a correre sui luoghi della Prima guerra mondiale, l’anno dopo su quelli della Seconda, e lo slogan è diventato “Keep Run and Clean For Peace”. Ahimé, questo tema è molto attuale: la guerra è sempre con noi ma noi continuiamo a coltivare la pace per ricordare l’armonia di quei luoghi. Nel 2022 è stata la volta del Mediterraneo - con Isola d’Elba, Toscana e Sardegna – e nel 2023 i laghi alpini. Per la decima edizione dello scorso anno abbiamo deciso di correre la distanza di una maratona in dieci città d’Italia, mentre quest’anno vogliamo fare qualcosa legato al Giubileo del mondo educativo, che si celebra a fine ottobre, percorrendo la via Francigena del sud, da Castelgandolfo a Benevento».



Lei incontrò Papa Francesco. Come andò?

«Tre volte, l’ultima un anno fa. Quando fui ricevuto in udienza generale è stata una bella emozione, lui era molto sensibile su questi temi. Gli abbiamo raccontato della corsa e gli abbiamo anche dato la bandiera ufficiale. Lui ci fece ridere tutti: “Ma come, non mi hai neanche portato un sacco di rifiuti?”».



Cosa c’è nel suo futuro?

«Da quattro anni organizziamo anche i mondiali di plogging: quest’anno li sospendiamo per un anno, un po’ per questioni logistiche e un po’ perché stiamo ragionando con il mondo sportivo per dargli il riconoscimento di disciplina all’interno di una federazione. Poi grazie a una collaborazione con l’Università di Chieti e Pescara e con La Sapienza di Roma, abbiamo scoperto che chi fa plogging ha tra il 20 e il 30% di benefici sul benessere in più rispetto a chi fa jogging. Ti dà l’appagamento di fare qualcosa di utile».



Chi fa plogging è più felice? E come si fa?

«Ci sono tantissimi gruppi anche informali in tutta Italia. Si può fare anche con gli amici. Se invece il gruppo è più numeroso, consiglio di avvertire il Comune per lo smaltimento dei rifiuti».



Il percorso non finisce con la corsa, poi ne inizia un altro che è quello del riciclo.

«Sì, noi raccogliamo tonnellate di materiali: il 75-80% sono facilmente differenziabili. E questo significa anche risparmiare materie prime acqua, energia, emissioni. C’è più di un vantaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA