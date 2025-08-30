Le Dolomiti Bellunesi gioiello per le escursioni

Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, istituito nel 1993 e parte del Patrimonio Mondiale UNESCO dal 2009, si estende su oltre 31.000 ettari nella parte centromeridionale della provincia di Belluno. Il territorio, aspro e suggestivo, è caratterizzato da vette dolomitiche, altopiani carsici, gole profonde e pareti verticali che raccontano una storia geologica di milioni di anni. Il parco è un paradiso per chi ama la natura attiva: trekking, arrampicata, escursioni in mountain bike su alcuni percorsi sicuri e birdwatching sono tra le attività più praticate. Sentieri di varia difficoltà consentono di esplorare sia i boschi di faggi e abeti, sia le zone di alta quota, regalando panorami spettacolari e silenzi incontaminati. Per gli escursionisti più appassionati all’interno ci sono l’alta via numero uno e la numero due, per i più esperti c’è una via escursionistica molto interessante che collega le prime due e attraversa tutto il parco, con la possibilità di sostare nelle malghe e nei rifugi. Ma ci sono anche aree accessibili alle famiglie per godere delle infinite bellezze del parco.

Un territorio dove la morfologia dolomitica scolpita dal tempo e dagli agenti atmosferici incontra una biodiversità unica, offrendo al visitatore un’esperienza che unisce avventura, contemplazione e rispetto per l’ambiente. La flora è ricchissima. «Qui trovano casa oltre 1.400 specie vegetali, dalle stelle alpine alle genziane, fino a rare endemiche come la Campanula morettiana, simbolo del Parco. La fauna non è da meno: camosci, caprioli e marmotte condividono l’habitat con rapaci come l’aquila reale e il falco pellegrino, oltre a una notevole varietà di insetti e anfibi. Insomma, si tratta di un vero gioiello della natura», dice il direttore Sonia Anelli.

Il Parco custodisce anche aree di grande fascino come la Val del Mis con le sue cascate e il canyon naturale del Bus del Buson, ed è attraversato da oltre 200 km di sentieri CAI che lo rendono accessibile a escursionisti di ogni livello.