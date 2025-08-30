L’impegno congiunto dei ministeri

MASE e Ministero dello Sport stanno definendo, con Fondazione Milano Cortina 2026 un protocollo d’intesa per garantire la piena integrazione delle pratiche di sostenibilità nella realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici, oltre a diffondere cultura e buone pratiche ambientali nel mondo dello sport.

Il Governo Meloni da tempo ha posto lo sport al centro delle politiche per la sostenibilità ambientale, avviando azioni concrete e tavoli interministeriali, come quello tra il Ministero dello Sport guidato da Andrea Abodi e quello dell’Ambiente, al cui Sottosegretario Claudio Barbaro è stata data, per la prima volta nella storia del ministero, una delega specifica allo sport.

L’obiettivo è lavorare in sinergia sugli eventi sportivi, come Milano-Cortina, e dare vita a un marchio dedicato allo sport sostenibile, introducendo la figura del manager della sostenibilità, promuovendo l’efficienza degli impianti e sviluppando una normativa che favorisca l’adozione di pratiche green senza risultare eccessivamente vincolante e quindi insostenibile economicamente per realtà più piccole.

Determinato è l’impegno del Ministero per lo Sport e i Giovani che, attraverso il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute, sta promuovendo progetti di sostenibilità ambientale: dalla riqualificazione degli impianti con energie rinnovabili e tecnologie a basso consumo, alla gestione dei rifiuti, fino alla mobilità sostenibile per gli eventi sportivi. Iniziative che puntano a ridurre l’impatto ambientale, promuovere stili di vita responsabili e contribuire agli obiettivi dell’Agenda 2030.