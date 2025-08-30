Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

L’impegno congiunto dei ministeri

MASE e Ministero dello Sport stanno definendo, con Fondazione Milano Cortina 2026, un protocollo d’intesa. Dell’accordo tra il Corriere dello Sport-Stadio e il MASE
L’impegno congiunto dei ministeri © Dorin Mihai
2 min

MASE e Ministero dello Sport stanno definendo, con Fondazione Milano Cortina 2026 un protocollo d’intesa per garantire la piena integrazione delle pratiche di sostenibilità nella realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici, oltre a diffondere cultura e buone pratiche ambientali nel mondo dello sport. 
Il Governo Meloni da tempo ha posto lo sport al centro delle politiche per la sostenibilità ambientale, avviando azioni concrete e tavoli interministeriali, come quello tra il Ministero dello Sport guidato da Andrea Abodi e quello dell’Ambiente, al cui Sottosegretario Claudio Barbaro è stata data, per la prima volta nella storia del ministero, una delega specifica allo sport. 
L’obiettivo è lavorare in sinergia sugli eventi sportivi, come Milano-Cortina, e dare vita a un marchio dedicato allo sport sostenibile, introducendo la figura del manager della sostenibilità, promuovendo l’efficienza degli impianti e sviluppando una normativa che favorisca l’adozione di pratiche green senza risultare eccessivamente vincolante e quindi insostenibile economicamente per realtà più piccole. 
Determinato è l’impegno del Ministero per lo Sport e i Giovani che, attraverso il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute, sta promuovendo progetti di sostenibilità ambientale: dalla riqualificazione degli impianti con energie rinnovabili e tecnologie a basso consumo, alla gestione dei rifiuti, fino alla mobilità sostenibile per gli eventi sportivi. Iniziative che puntano a ridurre l’impatto ambientale, promuovere stili di vita responsabili e contribuire agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ambiente e Sport

Da non perdere

I 5 segnali che indicano che il tuo cane è tristeCamilla Mancini, la figlia di Roberto, sbarca a Forum