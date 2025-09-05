Torre Guaceto, un gioiello di biodiversità e sport

Spiagge incontaminate, natura rigogliosa e protetta: Torre Guaceto è uno dei tesori naturalistici più preziosi del Sud Italia. In questa riserva, uomo e ambiente convivono in armonia, seguendo il principio della sostenibilità. Situata lungo la costa meridionale della Puglia, Torre Guaceto rappresenta la punta di diamante della regione. Il parco comprende sia un’area marina protetta che una riserva terrestre, gestite da un unico ente. L’Area Marina Protetta, istituita nel 1991, e la Riserva Naturale dello Stato, creata nel 2000, formano insieme un sistema tutelato che si estende per oltre tremila ettari e interessa un tratto di costa di otto chilometri, da Brindisi fino al territorio di Carovigno. Non si tratta, però, di un luogo chiuso e inaccessibile. Al contrario, la fruizione sostenibile della riserva è incoraggiata attraverso numerose attività. Tra queste, trekking, cicloturismo e attività equestri per esplorare i sentieri naturalistici, ma anche sport acquatici come snorkeling, kayak e SUP oltre alle attività promosse dal Centro Velico, realtà storica impegnata nella diffusione della vela. Ed anche i resort della zona contribuiscono con programmi di animazione sportiva, tornei e campi multidisciplinari.