Alessia Zecchini esclusiva: "Rendiamo il free diving disciplina olimpica, andrei subito ai Giochi"

Un tuffo, come li chiama lei, nel mondo di Alessia Zecchini è un’avventura sottomarina. Il sorriso di Alessia ci raggiunge anche via telefono dalle isole greche, dove si sta allenando per il Mondiale di apnea che inizierà domenica. «Qui è bellissimo, sono molto positiva e sicuramente darò il massimo come sempre». Pluriprimatista mondiale in sei discipline dell’immersione in apnea, campionessa europea indoor nel 2019 e campionessa del mondo outdoor nello stesso anno, Zecchini ci ha abituati a collezionare un record dopo l’altro – l’ultimo, il numero 40, è arrivato a maggio: 113 metri in 4:03, in assetto costante con le pinne alla Coppa del Mondo di Profondità CMAS – ma non ha alcuna intenzione di smettere. L’hanno definita “the deepest woman on earth” con il record di 123 metri in apnea mono pinna. La differenza con gli uomini è davvero minima. «Sì, soprattutto rispetto ad altri sport. L’acqua annulla tantissime differenze».

Come ha iniziato?

«I miei genitori mi hanno sempre portata in vacanza in posti meravigliosi, spesso in Grecia, e quando avevo 7-8 anni mi è capitato di nuotare con una tartaruga: è stato meraviglioso. Invece odiavo la scuola nuoto in piscina ma un giorno ho fatto una vasca sott’acqua e lì ho capito: “È questo quello che voglio fare”».

Qual è la cosa più strana che ha visto sott’acqua?

«Quando fai tuffi così profondi non incontri niente, però mi è capitato di nuotare con balene, capodogli, squali, delfini… un sogno».

Il mare però non se la sta passando bene ultimamente.

«Il surriscaldamento è un vero problema, quest’anno è stato stranissimo. A giugno in Sicilia l’acqua era 29,5°, ad agosto 25°. Si sta distruggendo qualunque equilibrio. Qui in Grecia ho sempre visto moltissimi pesci ma quest’anno ce ne sono pochissimi. Incontri molti pesci pappagallo, che invece sono tropicali e non sono tipici di questi luoghi: da quando è stato aperto il canale di Suez, la temperatura dell’acqua si è innalzata in modo clamoroso e hanno preso il sopravvento nuove specie, molto più invasive. I coralli poi stanno morendo, alle Maldive o ai Caraibi ormai è tutto bianco… Il mare ha una velocità di rigenerazione velocissima, ma bisogna dargliene la possibilità».

Lei è molto impegnata in progetti di salvaguardia degli oceani.

«È il minimo che posso fare perché la situazione è veramente tragica e le multinazionali e i grandi paesi non fanno niente».

E noi, cosa possiamo fare nel nostro piccolo?

«Ogni piccola cosa può dare il via a un cambiamento. Come ad esempio scegliere una crema solare che non danneggi l’ambiente, cercare di non consumare troppa acqua calda o togliere la plastica dal mare: sono piccoli gesti ma se tutti li facessero potrebbero fare la differenza. La quantità dei rifiuti che ormai si raccoglie sulle montagne più alte del mondo è qualcosa di sconcertante: i camping vengono lasciati senza essere ripuliti, l’inverno li copre e i rifiuti arrivano ai corsi d’acqua e poi al mare. C’è un turismo esagerato - guarda le file che si creano sulle vette dell’Himalaya - abbiamo un po’ perso il valore delle cose. È diventato più importante mettere una foto su Instagram piuttosto che vivere il momento. C’è bisogno di fare di più per il nostro futuro e quello dei nostri figli».

E invece nel suo, di futuro, cosa c’è?

«Il mare ci sarà sempre, non posso sopravvivere lontano. Spero anche di costruirmi una famiglia con il mio compagno ma anche di continuare a scendere in apnea. È veramente difficile immaginare la mia vita senza».

Purtroppo, però, l’apnea non è ancora una disciplina olimpica.

«No, ancora no, ma ci stiamo lavorando. Ormai per Los Angeles 2028 è troppo tardi ma stiamo provando per l’Australia (nel 2032, ndr). Vedremo, la speranza è l’ultima a morire».

E lei ci sarà.

«Per forza! Piuttosto faccio una pausa, ma poi torno sicuramente».

E in queste piccole apnee che fa a terra, va anche all’Olimpico a tifare la sua Roma?

«Certo! Ora sono concentrata sul Mondiale ma mio papà mi aggiorna su tutte le partite. Poi cerco di non avere troppe distrazioni, perché sono una tifosa rosicona (ride, nrd)».

Giocatore preferito?

«De Rossi e Totti sono nel mio cuore da sempre e per sempre. E adesso, ovviamente Dybala».

È stata coinvolta suo malgrado nel caso phica.net, il forum che condivideva foto di contenuti intimi senza consenso di partner o familiari o presi da internet. E ha denunciato.

«Sì, la cosa più importante da dire è che bisogna denunciare, sempre. Probabilmente io ho sbagliato ad aspettare due anni. Era un periodo molto difficile per me e mi sono un po’ demoralizzata dopo la denuncia perché mi hanno fatto capire che anche risalendo all’IP si poteva fare ben poco. Ma denunciare, parlare, alzare la voce è l’unico modo che abbiamo per fare qualcosa. Infatti alla fine il sito è stato chiuso, sperando che non riapra mai più».