Mascarenhas: “Il Tevere balneabile? Non serve, basta non inquinare”

Un bronzo ad Atene nel 2004, tre titoli mondiali, due Europei, un argento e quattro bronzi ai Mondiali. Ma oggi l’Italia conosce la voce di Bruno Mascarenhas quanto il suo volto iridato. «Ho fatto i Giochi quattro volte: due da atleta e due da telecronista», racconta l’ex canottiere, dal 2020 anche commentatore tecnico per la Rai. «Da atleta la vivi in un altro modo, è la concretizzazione di un percorso, la tua missione, qualcosa di incredibile. È come quando Neil Armstrong sbarcò sulla Luna ma poi, al ritorno sulla Terra, non riuscì a spiegare quello che provava».

Lei è tornato sulla Terra e oggi ci prova comunque a raccontarlo.

«Ognuno ha il suo metodo ma io mi emoziono ancora quando racconto una gara o una finale olimpica».

Il ricordo più bello?

«I miei genitori che mi aspettano sotto il sole cocente ad Atene, solo per darmi un abbraccio».

Un’altra bella emozione è l’Italia U23 che ha appena vinto due ori agli Europei di canottaggio.

«Nell’ultimo anno l’Italia ha cambiato completamente sistema, allenatore e in questi Europei ha dimostrato di essere ancora una nazione sul tetto del mondo. Siamo in buone mani».

Il 21 settembre iniziano i Mondiali di Shanghai, come ci arriviamo?

«Saranno molto difficili, ci sarà il fuso orario e un’umidità pazzesca. È così quando si compete in un paese asiatico ma speriamo di fare una buona climatizzazione. I segnali che abbiamo avuto sono molto positivi, e non parlo da tifoso ma da tecnico: credo che l’Italia possa fare bene».

Un pronostico?

«Tre medaglie, non diciamo di quale materiale».

Da direttore sportivo della sezione canottaggio del Circolo Canottieri Roma, lei è molto impegnato anche sul tema ambientale.

«Negli ultimi anni il Tevere è migliorato molto, è tornata a popolarlo una fauna pazzesca. Io vedo ogni giorno il martin pescatore, l’airone, i granchi di fiume, le tartarughe… Addirittura a volte riesco a vedere il fondale. Hanno fatto una buona riqualificazione grazie agli impianti di depurazione. A oggi l’inquinamento è dettato da chi getta i rifiuti nel fiume: lavatrici, frigoriferi, buste dell’immondizia. Ne vedo di ogni. E arriva fino al mare. Pensi che a Fiumicino c’è un’isola di cotton fioc».

Qual è il suo rapporto con la natura, soprattutto quando assiste ad ambienti che vengono inquinati?

«Il canottiere è un atleta che vive a stretto contatto la natura, naviga e lavora sull’acqua e all’aria aperta in zone spesso bellissime. L’acqua è il nostro luogo di di allenamento e ti dà fastidio se vedi qualcosa che che non va, come immondizia o sporco. Nel mio libro parlo del Tevere proprio come se fosse casa mia».

Cosa possiamo fare per aiutare il fiume?

«Noi organizziamo attività di pulizia degli argini, raccogliamo veramente di tutto: monopattini, biciclette, batterie. Poi ormai da 15 anni, insieme all’allora ministro dell’ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, oggi presidente della fondazione Univerde, io sono testimonial di una campagna anti inquinamento, che si chiama Mediterraneo da remare, che mira a sensibilizzare contro l’inquinamento da plastica e rifiuti marini nel Mediterraneo».

Riusciremo a rendere il Tevere balneabile come è successo in Francia con la Senna?

«Io c’ero a Parigi e ho visto la situazione del fiume durante le Olimpiadi: era come il Tevere. Il fatto è che avevano investito miliardi di euro per questa iniziativa che dovevano quindi giustificare la spesa, ma quando pioveva la situazione tornava quella di partenza. Tanti atleti si sentirono male perché nel fiume ci sono tutti quei batteri che arrivano dalle fognature. Il fiume si può rendere meno inquinato ma balneabile no. Sarebbe meglio sporcarlo meno, tutti quanti».

Qual è la lezione più importante da imparare?

«Istruiamo i nostri giovani, che sono poi i futuri uomini e donne del domani, e insegniamo loro il rispetto. Spesso noi esseri umani abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi le cose e ci dia l’esempio, altrimenti non ci arriviamo. L’educazione ambientale a partire dalle scuole è fondamentale».