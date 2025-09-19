La rivoluzione verde: al centro le persone

Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è attivo un gruppo di lavoro dedicato a costruire la comunicazione sulla rivoluzione energetica e ambientale che il Paese sta vivendo. La sfida è rielaborare il messaggio, liberandolo da eccessi ideologici. Troppo poco si è detto delle opportunità e dei benefici che questa trasformazione può portare ai cittadini, alle comunità e al sistema Paese. Gli obiettivi sono precisi: accrescere la consapevolezza degli italiani sui temi ambientali ed energetici; educare a stili di vita e consumi più sostenibili; promuovere comportamenti virtuosi a tutela del territorio. È un impegno strategico, previsto dal PNRR, che il MASE sta portando avanti aprendo un dialogo vero con i cittadini. Condizione indispensabile per costruire consenso e amplificare l’impatto di ogni iniziativa. La responsabilità riguarda 60 milioni di italiani: un pubblico disomogeneo per conoscenze e sensibilità, a cui rivolgersi con messaggi mirati. La rivoluzione verde sarà vincente solo se saprà mettere al centro le persone, rendendole protagoniste del cambiamento.

