Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La rivoluzione verde: al centro le persone

La sfida del MASE. La responsabilità riguarda 60 milioni di italiani, protagonistI del cambiamento
La rivoluzione verde: al centro le persone© ANSA
Fiorella Corrado
1 min
Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è attivo un gruppo di lavoro dedicato a costruire la comunicazione sulla rivoluzione energetica e ambientale che il Paese sta vivendo. La sfida è rielaborare il messaggio, liberandolo da eccessi ideologici. Troppo poco si è detto delle opportunità e dei benefici che questa trasformazione può portare ai cittadini, alle comunità e al sistema Paese. Gli obiettivi sono precisi: accrescere la consapevolezza degli italiani sui temi ambientali ed energetici; educare a stili di vita e consumi più sostenibili; promuovere comportamenti virtuosi a tutela del territorio. È un impegno strategico, previsto dal PNRR, che il MASE sta portando avanti aprendo un dialogo vero con i cittadini. Condizione indispensabile per costruire consenso e amplificare l’impatto di ogni iniziativa. La responsabilità riguarda 60 milioni di italiani: un pubblico disomogeneo per conoscenze e sensibilità, a cui rivolgersi con messaggi mirati. La rivoluzione verde sarà vincente solo se saprà mettere al centro le persone, rendendole protagoniste del cambiamento.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ambiente e Sport

Da non perdere

Postiglione: “Per salvare il pianeta"Gran Paradiso, il parco più antico