Dal trekking allo sci: all’ombra del Gran Sasso

Il Gran Sasso : così, già nel Medioevo, gli abitanti delle valli chiamavano la loro montagna, che ancora oggi domina l’Appennino centrale. Quasi tremila metri di roccia che sembrano vegliare su uno dei santuari naturalistici più vasti e affascinanti d’Europa. Un territorio sterminato, quello del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga – 150 mila ettari – che custodisce una biodiversità unica : aquile reali e falchi, branchi di lupi che sono tornati a popolare i boschi, cervi, camosci e persino l’orso bruno marsicano.

«Il Parco si estende su tre Regioni – Abruzzo, principalmente, poi Lazio e Marche – su un’area prevalentemente montuosa che comprende il massiccio del Gran Sasso d’Italia e la catena dei Monti della Laga, posta poco più a nord lungo la dorsale orientale dell’Appennino centrale. Conta 44 comuni, nove centri direzionali e una rete di musei. È una realtà complessa, che richiede pratiche di gestione e strumenti di governance virtuosi, capaci di integrare esigenze amministrative, politiche, socio-economiche e ambientali», spiega il presidente Tommaso Navarra.

Benvenuti, dunque, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con i suoi paesaggi sconfinati, noti anche come paradiso per lo sport. Sicuramente per escursionisti e ciclisti. Qui la passione per l’outdoor incontra la forza di una natura generosa: boschi, radure, altipiani e antichi tratturi offrono lo scenario ideale per attività senza confini, dal relax all’adrenalina pura.

Il trekking è protagonista assoluto, con oltre 3.000 chilometri di sentieri che attraversano borghi storici e ambienti incontaminati. Dai cammini spirituali e medievali ai percorsi più impegnativi, ogni itinerario svela tesori naturalistici e culturali. Non a caso queste terre hanno fatto da sfondo a celebri film come Ladyhawke e Il Nome della Rosa, capaci di restituire l’atmosfera magica del Medioevo.

L’arrampicata sportiva trova qui uno dei poli più interessanti e completi dell’Appennino. Con falesie di ogni grado di difficoltà e una lunga tradizione alpinistica, il Parco è il luogo ideale per chi ama sfidare la roccia. Non va dimenticato un primato storico che segna l’identità del Gran Sasso: nel 1573 il capitano Francesco De Marchi realizzò la prima ascensione documentata, dando di fatto i natali all’alpinismo europeo. Le pareti del Corno Grande e del Corno Piccolo, con la loro roccia dolomitica e i panorami mozzafiato, continuano ad attrarre scalatori da tutto il mondo.

Con l’arrivo dell’inverno, il paesaggio del Parco si trasforma in un regno degli sport sulla neve. Scialpinismo, sci di fondo e sci escursionismo regalano emozioni uniche in scenari immacolati. Campo Imperatore, con la stazione sciistica più alta dell’Appennino, quattro impianti di risalita e 13 chilometri di piste, è un punto di partenza privilegiato per vivere l’inverno in montagna. «Il Parco – spiega ancora Navarra – sa raccontare tantissime storie. Dai tratturi della transumanza agli antichi borghi, dalle imprese alpinistiche alle leggende medievali, ogni sentiero conserva la memoria di un passato ricchissimo». Un parco, dove natura e sport diventano cultura.