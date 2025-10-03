Alessandro Fabian: "Noi come gli Avengers della tutela ambientale"

A fine settembre ha partecipato al mezzo Ironman di Cervia, ma qui il vero supereroe della storia è lui. «Nel 2019 ho creato la squadra dei Green Heroes, siamo un po’ gli Avengers dell’ambiente ». Alessandro Fabian, 37 anni, due volte alle Olimpiadi (nel 2012 a Londra e quattro anni dopo a Rio) e oggi triatleta completo, nonché marito e padre . «Ma tra portare all’asilo i miei figli e fare l’Ironman, è più complicato il secondo. A Cervia faceva molto caldo, mi sono disidratato e la gara mi ha consumato. A una certa età, devi gestire le energie diversamente e anche il recupero è diverso. Fa parte del gioco. È come quando spremi un limone...».

Ma che gran bella spremuta, possiamo dirlo, è stata per lei.

«Assolutamente! Superare i propri limiti ti mette in crisi, fisicamente ma anche emotivamente, ma hai la soddisfazione di aver dato tutto».

Quanto è importante la preparazione mentale, oltre che quella fisica?

«È importantissima. Io ho iniziato nel 2009, sono quasi un pioniere. Da atleta ho sempre cercato di migliorarmi dal punto di vista fisico ma è fondamentale pensare questo miglioramento a 360°. Correre sulle lunghe distanze è un po’ una gara contro se stessi e ora che sono papà accetto anche che le cose non siano più come una volta, l’età stessa porta cambiamenti e io cerco di portare questo approccio anche nella vita quotidiana. Le esperienze che ho fatto nella vita mi hanno dato consapevolezza e mi hanno fatto crescere velocemente. In futuro mi piacerebbe lavorare in questo ambito, magari come mental coach di un atleta ma anche a livello non agonistico, portando l’atteggiamento sportivo nella vita di tutti i giorni: lo sport è una grande scuola di vita che ti insegna a credere in te stesso».

E insegna valori, come ad esempio il rispetto dell’ambiente.

«Sì, è una conseguenza della sensibilità che poi uno applica a tutti gli ambiti. Lo sport mi ha dato la possibilità di scoprire il mondo: nei miei primi allenamenti, da Padova andavo sui Colli Eugenei e ogni corsa diventava un’esplorazione. Mi ha permesso di scoprire posti e culture diverse, come ad esempio il Messico, dove tornerò a fine novembre per completare l’Ironman, a Cozumel. È un luogo che sento molto affine, genuino, con cui ho sviluppato un rapporto molto stretto anche di grande responsabilità. Paradossalmente, il vero rispetto dell’ambiente per me sarebbe lasciarlo così com’è, autentico come lo si è trovato».

Da anni lei è impegnato in iniziative per sensibilizzare su queste tematiche, ce ne parla?

«Nel 2020 ho fondato un team che si chiama Green Heroes, di cui faccio parte insieme ad altri sei atleti, tutti legati alla natura, tra cui il windsurfer Federico Morisio, la campionessa di apnea Alessia Zecchini e l’arrampicatore Stefano Ghisolfi. Abbiamo organizzato un evento di tre giorni in tre città venete, ognuna legata a un elemento: Belluno per la sua baia, Venezia per l’acqua e Padova per la corsa. L’obiettivo era sensibilizzare sulla delicatezza dell’ambiente. Durante la pandemia la consapevolezza di questa fragilità si è acuita, così abbiamo continuato a organizzare iniziative di questo tipo: abbiamo piantato alberi e organizzato raccolte di rifiuti. Da allora non ci siamo più visti tutti insieme ma singolarmente portiamo avanti il messaggio».

Che sarebbe?

«Avere rispetto per quello che facciamo, stando attenti ai piccoli gesti: lo spreco del cibo, il consumismo sfrenato. È necessario farsi domande, sempre: “Ho davvero bisogno di questa cosa che sto comprando? Che valore ha?”. Noi ci mettiamo l’esempio per ispirare gli altri, proprio come gli eroi, poi ovviamente c’è bisogno del supporto delle istituzioni».

Cosa sogna oggi Alessandro Fabian?

«L’obiettivo a medio termini è qualificarmi per i mondiali Ironman del prossimo anno alle Hawaii. Un altro luogo con una strettissima sinergia tra sport e natura, vorrei proprio godermi questa esperienza. A lungo termine, invece, vorrei capire che cosa fare nella vita (ride, ndr). La mia mental coach mi ha posto un interrogativo: “E se la risposta precisa non arrivasse mai?”. Magari la ricerca stessa sarà la risposta e finché ci sarà questo dubbio non mi fossilizzerò mai su quello che sto facendo, che è la mia più grande paura ma anche il mio limite più grande».

Non che fin qui lei non abbia raccolto nulla...

«No, anzi! Sono partito con il nuoto da un livello medio-basso, le Olimpiadi le vedevo con il cannocchiale… Ma non voglio nemmeno restare troppo legato al passato. Sono stato e sono un atleta, ma sono e voglio essere anche tante altre cose».