Il Trofeo Coni: impegno verde e quasi 5000 giovani atleti

Il Trofeo CONI , tornato a Lignano Sabbiadoro dopo dieci anni, si è confermato una grande festa dello sport multidisciplinare per ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Una manifestazione che ha unito competizione, amicizia e condivisione. «Abbiamo respirato un clima straordinario, entusiasmo, energia, passione. Impossibile non emozionarsi, soprattutto quando migliaia di ragazzi hanno cantato l’Inno nazionale, regalando un’immagine potente che resterà impressa nella memoria di tutti», ha spiegato il sottosegretario al MASE Claudio Barbaro .

Trofeo Coni, un occhio alla sostenibilità

L’edizione è stata speciale non solo per la partecipazione record, ma anche per l’attenzione alla sostenibilità. Grazie al Protocollo d’Intesa tra MASE e CONI, sono state introdotte misure concrete: dall’eliminazione delle bottigliette di plastica con distributori d’acqua, alla raccolta differenziata, fino al plogging – correre raccogliendo i rifiuti – entrato a pieno titolo nel programma. Un ruolo importante lo hanno avuto anche gli istruttori, che hanno trasmesso ai ragazzi indicazioni sull’importanza di rispettare l’ambiente e su come vivere eventi sportivi in ottica di sostenibilità. A Lignano lo sport ha regalato non soltanto medaglie ed emozioni, ma anche una visione: quella di un futuro più pulito, più sano, più verde.