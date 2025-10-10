L’Arcipelago Toscano, un incredibile tesoro di biodiversità

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano si erge come un santuario di biodiversità e patrimonio storico, abbracciando sette isole uniche: Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Gorgona e Giannutri. Con i suoi circa 177 kmq a terra e ben 615 kmq di mare (il 20% della superficie marina protetta in Italia), il Parco Nazionale tutela un ambiente straordinariamente vario. L’unicità dell’Arcipelago - che ricade interamente all’interno del Santuario Internazionale per la protezione dei mammiferi marini “Pelagos” e che è riconosciuto come sito UNESCO quale Riserva della Biosfera - risiede nelle sue eccezionali caratteristiche ambientali. La vegetazione prevalentemente mediterranea ospita una flora ricca di endemismi, specie presenti solo qui grazie all’isolamento geografico. Anche la fauna vanta una straordinaria biodiversità sia terrestre che marina. E tutti i principali processi geologici sono ben rappresentati e visibili, rendendo l’area un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. La gestione del Parco è improntata alla sostenibilità, con diversi livelli di tutela per le sette isole. Questa filosofia di gestione ha portato l’Ente Parco ad aderire alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), promossa da Europarc Federation.