venerdì 17 ottobre 2025
Sull’Appennino Tosco-Emiliano: un paradiso a cielo aperto per tutti gli sportivi

Con i suoi crinali che superano i 1.600-1.700 metri, le estese foreste di faggi e gli ambienti d’alta quota, il Parco offre un campo da gioco naturale
Federico Pasquali
1 min

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, un’oasi verde che si estende per oltre 26.000 ettari tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, è una destinazione imperdibile per gli amanti dello sport e dell’avventura all’aria aperta. Con i suoi crinali che superano i 1.600-1.700 metri, le estese foreste di faggi e gli ambienti d’alta quota, il Parco offre un campo da gioco naturale vasto e diversificato, accessibile in tutte le stagioni. La fitta rete se

