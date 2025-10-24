L’Asinara, da carcere a paradiso: il simbolo della rinascita della Sardegna

Colonia penale prima, poi carcere di massima sicurezza, fu teatro di un capitolo importante della storia italiana: le sue misure estreme lo resero anche il rifugio temporaneo dei giudici Falcone e Borsellino durante la preparazione dei processi contro la mafia. Oggi, nel Parco dell’Asinara, restano solo le mura corrose dal sale a custodire l’eco delle voci dei detenuti e il passo dei guardiani. La natura selvaggia ha ripreso ciò che le apparteneva e di quel passato rimane solo il ricordo. Trasformato anche in un evento sportivo: la Escape from Asinara, ideata da Fabrizio Baralla, che si correrà anche il prossimo 28 giugno. La gara prevede corsa e nuoto alternati lungo un percorso che ricalca idealmente la fuga di un detenuto in cerca di libertà. Si parte da Cala Reale con 14,4 km di corsa fino a Fornelli, nel sud dell’isola, dove il “fuggitivo” affronta quasi due chilometri di nuoto verso l’Isola Piana, portando con sé una sacca stagna con le scarpe e l’occorrente per proseguire. Sull’Isola Piana si corre ancora per un chilometro e mezzo, poi l’ultimo tuffo: 900 metri di mare fino alla splendida spiaggia della Pelosa, a Stintino, traguardo della corsa. La chiusura del carcere, avvenuta dopo le intense proteste della comunità locale – che fin dagli anni Sessanta aveva intuito le potenzialità del territorio – ha aperto la strada alla rinascita dell’isola. È nel 1997 che nasce il Parco Nazionale dell’Asinara, seguito, pochi anni dopo, dalla fondazione dell’Area Marina Protetta. Con i suoi 52 chilometri quadrati e circa 110 di costa, l’Asinara, nel nord-ovest della Sardegna, è un mosaico di rocce affioranti, macchia mediterranea e mare cristallino. Il Parco tutela la biodiversità, il paesaggio e i valori culturali dell’isola, promuovendo educazione ambientale, ricerca scientifica e un uso sostenibile delle risorse naturali.