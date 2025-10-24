L’Asinara, da carcere a paradiso: il simbolo della rinascita della Sardegna
Colonia penale prima, poi carcere di massima sicurezza, fu teatro di un capitolo importante della storia italiana: le sue misure estreme lo resero anche il rifugio temporaneo dei giudici Falcone e Borsellino durante la preparazione dei processi contro la mafia. Oggi, nel Parco dell’Asinara, restano solo le mura corrose dal sale a custodire l’eco delle voci dei detenuti e il passo dei guardiani. La natura selvaggia ha ripreso ciò che le apparteneva e di quel passato rimane solo il ricordo. Trasformato anche in un evento sportivo: la Escape from Asinara, ideata da Fabrizio Baralla, che si correrà anche il prossimo 28 giugno. La gara prevede corsa e nuoto alternati lungo un percorso che ricalca idealmente la fuga di un detenuto in cerca di libertà. Si parte da Cala Reale con 14,4 km di corsa fino a Fornelli, nel sud dell’isola, dove il “fuggitivo” affronta quasi due chilometri di nuoto verso l’Isola Piana, portando con sé una sacca stagna con le scarpe e l’occorrente per proseguire. Sull’Isola Piana si corre ancora per un chilometro e mezzo, poi l’ultimo tuffo: 900 metri di mare fino alla splendida spiaggia della Pelosa, a Stintino, traguardo della corsa. La chiusura del carcere, avvenuta dopo le intense proteste della comunità locale – che fin dagli anni Sessanta aveva intuito le potenzialità del territorio – ha aperto la strada alla rinascita dell’isola. È nel 1997 che nasce il Parco Nazionale dell’Asinara, seguito, pochi anni dopo, dalla fondazione dell’Area Marina Protetta. Con i suoi 52 chilometri quadrati e circa 110 di costa, l’Asinara, nel nord-ovest della Sardegna, è un mosaico di rocce affioranti, macchia mediterranea e mare cristallino. Il Parco tutela la biodiversità, il paesaggio e i valori culturali dell’isola, promuovendo educazione ambientale, ricerca scientifica e un uso sostenibile delle risorse naturali.
L'Asinara tra sport e natura
E anche lo sport, in questa visione, è diventato un simbolo di rinascita. L’isola offre numerose opportunità: trekking lungo undici sentieri per un totale quasi novanta chilometri, escursioni in bicicletta, snorkeling e immersioni. Nell’Area Marina, i diving autorizzati accompagnano anche persone con disabilità alla scoperta delle straordinarie ricchezze subacquee del mare asinaro, un viaggio che, come la Escape from Asinara, trasforma l’antico simbolo di isolamento in un’esperienza di libertà e riconciliazione con la natura. «Sport e natura sono da sempre un binomio straordinario grazie al quale sviluppare la percezione dell’unicità dei nostri ecosistemi e ritrovare quella sensazione di benessere interiore, di legame profondo con l’ambiente. Il Parco dell’Asinara in questo senso rappresenta uno scenario meraviglioso, un teatro a cielo aperto dove poter ammirare le tracce profonde del passaggio dell’uomo e la resilienza commovente della natura», ha spiegato Gianluca Mureddu, il presidente del parco.